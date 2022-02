Aleesha estrenó el videoclip de “Arrepentio”, la canción que cuenta con la participación de Nicki Nicole, Taichu y Juicy Bae, y que forma parte de “La Patrona”, su primer EP que también cuenta con colaboraciones de Seven Kayne y Emilia Mernes.

El videoclip de “Arrepentio” muestra a Aleesha, Nicki Nicole, Taichu y Juicy Bae de fiesta, con coloridos vestuarios y acompañadas por otras mujeres, disfrutando de la música todas juntas.

La canción fue producida por Blackthoven, mientras que el video musical estuvo a cargo de Santiago Lafee de la productora We Own The City & Stillz, el mismo equipo que filmó el video de “Ke Sientes”, de Aleesha y Seven Kayne, y “828″ junto a Emilia Mernes.

Esta canción es el séptimo track de “La Patrona” y la tercera colaboración de la cantante ibérica con artistas argentinos.

Emilia Mernes y Aleesha estuvieron juntas en Miami

Emilia Mernes estuvo presente a fines de diciembre en el festival Vibra Urbana realizado en Miami y su colega Aleesha también se presentó en dicho evento.

Las cantantes de “828″ aprovecharon el encuentro para realizar una coreografía de su colaboración y la compartieron en Tik Tok.

En el video puede verse como ambas artistas se divierten en una lujosa habitación de hotel y bailan sincronizadas al ritmo de su tema.