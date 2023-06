Mirtha Legrand le bajó el pulgar a su estatua en Villa Cañás: “Los voy a llamar”

Villa Cañás cumplió 121 años desde su fundación y la celebración incluyó la inauguración de una estatua de Mirtha Legrand. Al día siguiente, las fotos generaron un revuelo similar al que provocó la escultura de Marcelo Gallardo y la propia actriz advirtió disconforme: “Tengo gente amiga, así que los voy a llamar”.

“No sé quién la ha hecho, pero evidentemente no soy yo”, sentenció este lunes la conductora televisiva. Si bien valoró el homenaje, no quedaron dudas de que el resultado final no la dejó satisfecha.

Daniel Melero posó con la escultura en el sudoeste santafesino.

En una charla telefónica con su mamá, Marcela Tinayre le tiró leña al fuego cuando repasó las imágenes publicadas en redes sociales. Mientras estaba al frente de la mesa de “Polémica en el bar”, le dijo: “Es horrible, mamá. Me niego a que esa seas vos”.

“No quiero hablar en contra de mi ciudad o de los cañaseños porque es un esfuerzo”, comentó Legrand. Sin embargo, admitió que se vio “rarísima” en la pequeña ciudad ubicada unos 170 kilómetros al sudoeste de Rosario.

La escultura de la “Chiqui” no se hizo con la protagonista como modelo. Cuando le preguntaron al respecto, contestó: “Realmente no me favorece para nada. No sé qué foto habrán tomado”.

¿Quién hizo la estatua de Mirtha Legrand en Villa Cañás?

El proyecto para homenajear a Mirtha Legrand en su ciudad natal tuvo como principal responsable a Daniel Melero. Si bien la estatua se instaló en Villa Cañás, el artista plástico es oriundo de Laboulaye, una ciudad del sur de la provincia de Córdoba.

La inauguración se concretó este domingo durante el festejo del 121° aniversario de la fundación de la localidad santafesina. El evento se llevó a cabo en el predio que lleva el nombre de la conductora de 96 años.

La segunda estatua de la diva sólo puede exhibirse en interiores. Foto: Daniel Melero

La Municipalidad de Villa Cañás instaló la estatua de Mirtha en una de las glorietas del parque. A esta obra se añadió una segunda representación de la ciudadana ilustre.

Melero también hizo una escultura hiperrealista de la “Chiqui”. A diferencia de la primera, sólo puede exhibirse en interiores para evitar su deterioro. En este caso, la conductora aparece sentada sobre un sillón rojo, una pose típica de su programa de televisión.