Arte y estilo: así es la casa de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand fue una de las protagonistas de la semana debido a la intervención quirúrgica a la que fue sometida. La conductora estuvo un día internada en el sanatorio Mater Dei, a donde le realizaron una operación para colocarle un marcapasos inteligente.

La diva fue directo de la clínica a su departamento sobre la avenida Libertador, a donde guardará reposo. Se trata de un lujoso piso decorado con destacadas obras de arte.

Así es el lujoso piso en el que vive Mirtha Legrand Foto: redes sociales

A los 96, Mirtha Legrand tiene una salud de hierro. Es admirable la lucidez con la que sigue mostrándose delante de la cámara. Incluso ha logrado retomar sus míticas mesazas luego de la pandemia. Y por eso era esperable que se recuperara rápidamente de la intervención que le realizaron en los últimos días.

Así es el lujoso piso en el que vive Mirtha Legrand Foto: redes sociales

Mirtha Legrand vive en un departamento con un magnífico comedor en el que abundan las obras de arte. En su living tiene un juego de sillones de tela rasada sobre los cuales hay una serie de almohadones en tonos pastel que dan la nota de estilo al espacio.

Así es el lujoso piso en el que vive Mirtha Legrand Foto: redes sociales

Las paredes están repletas de obras de arte y fotografías con gran valor histórico y afectivo para la conductora. Las lámparas en este espacio son de plata.

Todos los ambientes del piso de Mirtha Legrand están alfombrados y decorados con pesados cortinados. Por el living comedor se accede al balcón que ofrece una de las mejores vistas de la ciudad.

Así es el lujoso piso en el que vive Mirtha Legrand Foto: redes sociales

En su oficina, Mirtha Legrand tiene un gran escritorio de madera, una biblioteca repleta de libros. Es un ambiente luminoso y con estilo elegante.

Qué dijo Mirtha Legran sobre su regreso a la televisión

Luego de que le colocaran un marcapasos inteligente MIrtha Legran habló de su estado de salud y reveló qué plan tiene con respecto a la televisión. “Me siento fantástica, la operación fue un éxito. Me siento bien, más contenta. Puedo caminar y hacer mi vida habitual”, contó al recibir el alta.

Mirtha Legrand llegó al Sanatorio Mater Dei acompañada de su nieto Nacho Viale. - Gentileza / TN

Luego, reveló sus planes respecto a la televisión. “Voy a descansar, a hacer reposo, me van a venir a ver los médicos, me voy a reponer bien. Por el momento no volverá a la televisión”, adelantó.