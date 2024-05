“Veo la bandera de Argentina en los balcones y es emocionante”: así viven el 25 de mayo los argentinos que emigraron del país

En los últimos 10 años, casi 1.000.000 de argentinos emigraron a Chile, España, Italia y Estados Unidos, teniendo en cuenta los datos que publicó el gobierno Nacional. En el caso de España, debido a la semejanza de idioma y a la afinidad cultural, es el que recibe más cantidad de ciudadanos, con 510.000 registrados el último año.

La comida es una de las cosas que más extraña de Argentina. Foto: Radio del Volga

Con motivo del 25 de mayo, VíaPaís habló con Francisco Morales, un joven de 24 años, oriundo de Castelar, en provincia de Buenos Aires, que se mudó a Barcelona, junto a su novia de la misma edad, en 2022. Él se dedica al mundo de la inmobiliaria, mientras que ella trabaja en un emprendimiento personal de ropa. “Cuando volví a la Argentina me sentí más turista, que ciudadano, pero siempre va a ser mi refugio”, afirmó Francisco.

Qué se extraña de Argentina

A pesar de que el joven está construyendo su vida laboral y afectiva en España, extraña una parte de la cultura y las tradiciones, especialmente en las fechas patrias: “Somos más cálidos con la gente. Cuando conocemos a alguien, los invitamos a nuestra casa enseguida, pero si te haces amigo con un español no está esa posibilidad, tiene que pasar mucho tiempo”, afirmó.

Y continuó: “La noche tiene menos vida, es como que si vas a un restaurante o un bar un sábado a comer a las 23, que solemos hacer eso, ya está cerrado la cocina. Tenés que ser un poco más organizado la hora de hacer un plan o una reunión”.

La comida es una de las cosas que más extraña de Argentina. Foto: Francisco Morales

La comida argentina, en especial la carne, el locro y los pastelitos, es algo que también añora: “Hay muchas carnicerías argentinas, pero como es un producto exclusivo, es un poco costoso, por lo que no se come de manera muy regular”, indicó. Sin embargo, hace 6 años que se empezó a facilitar el acceso a productos argentinos en los supermercados.

“Debido a la gran cantidad de argentinos que están viniendo, en la cadena supermercado más importante España, que es el Mercadona, se consigue dulce de leche, yerbas de diferentes marcas, salsa chimichurri, las galletitas Chocolinas, el Bon o Bon”. Él, fanático de lo dulce, y su novia amante del mate, no pueden faltar las golosinas argentinas y la yerba en la casa.

Los lazos de España con Argentina

“Nos reconocen mucho, conocen bastante sobre nuestra cultura debido a que hay una gran cantidad de ola migratoria. Tengo una compañera de trabajo y me dijo que los españoles suelen saber más de los argentinos, que están en la otra punta del mundo, que de Francia, y es porque se consume mucha música argentina”, indicó Francisco.

“Somos, de todos los inmigrantes, de los que más nos hacemos notar o que debido al acento hispanoamericano es muy fácil en identificar. Encontré mucho en España que capaz uno no puede encontrar en Argentina. Pero cuando estuve más tiempo, me di cuenta de que había muchísimas cosas en Argentina que no estaban en España y que los argentinos tenemos mucho para dar y que somos una cultura muy linda”, aseguró Francisco.

Y continuó: “Tenemos muchísimo talento y cuando estamos afuera todo eso que tenemos adentro, lo sacamos a flor de piel y nos colgamos la bandera argentina. Seguimos siendo argentinos, pero en otra parte del mundo y recordamos a nuestro país con mucha nostalgia. Camino por Barcelona y veo en los balcones de los edificios la bandera argentina colgada y es emocionante”.

La moda argentina en Europa

En fechas patrias, como el 25 de mayo o el 9 de julio, Francisco afirmó que los restaurantes argentinos se tiñen de azul y blanco para celebrar y ofrecen menús tradicionales, como el locro. Por otro lado, la bandera argentina también se puede ver en turistas que no son argentinos o en españoles: “Hay mucha gente que no es de Argentina, que tiene la remera puesta de la selección de fútbol porque hay como una especie de moda por Messi”.