Kevin Spacey reapareció y reveló que no tiene dónde vivir: “Mi casa se vende en una subasta”

La vida de Kevin Spacey tuvo un giro dramático cuando en 2017 estalló la polémica a raíz de la denuncia por abuso sexual en su contra. Desde entonces, el actor se alejó de las cámaras e incluso debió abandonar la exitosa serie de Netflix, House of Cards, y pagar una cifra millonaria por incumplimiento del contrato.

Ahora, tras mantenerse alejado de los medios de comunicación durante varios meses, Kevin Spacey reapareció y reveló que está en su peor momento a nivel personal. El actor contó que tiene enormes deudas y no tiene dónde vivir ya que su casa será subastada.

Kevin Spacey, a la salida de uno de los juicios en su contra por abuso sexual. (AP)

El peor momento de Kevin Spacey, a punto de perder su casa

A mediados de 2023, Kevin Spacey fue absuelto de 9 cargos de agresión sexual en un tribunal de Londres, Inglaterra, tras haber sido denunciado por cuatro hombres por sucesos ocurridos entre 2001 y 2013.

Ahora, el actor de 64 años brindó una entrevista en el ciclo británico Piers Morgan Uncensored, donde habló acerca de su duro presente y confesó que está por perder su casa. “El lugar donde he estado viviendo en Baltimore está siendo embargado”, reveló Spacey cuando el conductor le preguntó cómo era su vida actualmente tras la causa judicial.

El actor Kevin Spacey llega al Tribunal de la Corona en Southwark, Londres, el lunes 24 de julio de 2023. Se espera que el jurado comenzó a deliberar en el caso del actor Kevin Spacey, quien se declaró inocente de nueve cargos, incluidos múltiples cargos de agresión sexual e indecente. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

“Mi casa se vende en una subasta”, explicó. “Tengo que volver a Baltimore y guardar todas mis cosas. Así que la respuesta a esa pregunta es que no estoy muy seguro de dónde voy a vivir ahora, pero he estado en Baltimore desde que empezamos a rodar House of Cards allí”, detalló acerca del difícil momento que atraviesa.

¿Qué pasó con Kevin Spacey tras su salida de House of Cards?

House of Cards se estrenó a principios de 2013, aunque comenzó a grabarse en 2012. Ese año, Kevin Spacey se mudó al estado de Maryland para rodar la serie y lleva viviendo en la misma propiedad desde 2016.

Sin embargo, el actor abandonó el proyecto en medio del escándalo por las denuncias en su contra. En octubre de 2017, múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada y agresión sexual salieron a la luz en contra de Spacey.

Jóvenes que trabajan en "House of Cards" denunciaron que Kevin Spacey los manoseaba

Por su parte Netflix, la plataforma que transmitía la serie, lo despidió inmediatamente y condenó las acusaciones. Asimismo, la productora MRC también lo despidió y demandó por incumplimiento de contrato, alegando que sus acciones habían dañado la serie.

La sexta temporada de House of Cards se reescribió para eliminar al personaje de Frank Underwood, interpretado por Kevin Spacey. Incluso, la serie terminó un año antes de lo previsto a raíz del escándalo con su ex-protagonista. En 2021, el actor perdió la demanda de MRC y se le ordenó pagar $31 millones de dólares por daños.

Kevin Spacey interpreta a Frank Underwood en “House of cards”.

Si bien Spacey nunca ha sido condenado por ningún delito relacionado con las acusaciones en su contra. Algunos de los cargos en su contra fueron retirados por falta de pruebas aunque las acusaciones y el juicio aún tienen repercusiones para Spacey hasta el día de hoy.

Tal es así que el actor está a punto de perderlo todo. “No puedo pagar las facturas que debo”, confesó Kevin Spacey quien deberá abandonar su inmueble ya que será subastado. Además, el actor expresó que carece de dinero ya que, a fin de poder contrarrestar las acusaciones en su contra, sumó deudas de millones de dólares en concepto de defensa legal.