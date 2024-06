Tras su divorcio, Natalie Portman se mostró muy feliz con un actor 14 años menor: ¿nuevo romance?

La relación de Natalie Portman con el francés Benjamín Millepied no terminó nada bien. Sin embargo, todo parece indicar que la reconocida actriz ya superó la escandalosa separación, con rumores de infidelidades, que terminó en divorcio.

Natalie Portman y Benjamín Millepied se conocieron en el año 2009, durante la filmación de la película Cisne Negro. En aquel entonces, la actriz tomó clases de danza con el francés quien le enseñó a bailar. Según las propias declaraciones de Portman, el flechazo fue automático. “Fue como si realmente llegara a conocerlo y fue entonces cuando me pareció: ‘oh, esta es la persona’”, aseguró la artista.

ENAMORADOS. Natalie Portman y el coreógrafo Benjamin Millepied.

La pareja se casó en el año 2012 y tras más de 10 años juntos, la relación terminó de la peor manera: con un escandaloso divorcio en agosto de 2023. Mientras los rumores de infidelidad crecían lo que más llamó la atención de la prensa fue cuando Portman apareció sin su anillo en un evento el día del aniversario con el coreógrafo.

Si bien la actriz es muy reservada respecto a su vida privada, una fuente cercana a ellos expresó que la separación fue muy dura para ella. Finalmente, Natalie Portman parece haberse recuperado de la separación y en los últimos días despertó los rumores de romance con un joven actor irlandés.

Tras su divorcio, Natalie Portman se mostró muy feliz con un actor 14 años menor y despertó rumores de romance Foto: Daily Mail

Los portales de noticias de todo el mundo se hicieron eco de la noticia a través de las fotos de Natalie Portman junto a Paul Mescal publicadas por el diario Daily Mail. Rápidamente, la prensa de Estados Unidos aseguró que el joven, de 28 años y la directora de cine, se estarían conociendo más allá de lo profesional.

Quién es Paul Mescal, el actor de momento que despertó rumores de romance con Natalie Portman

Paul Mescal, de 28 años, es un actor irlandés que viene arrasando en diferentes entregas de premios gracias a sus papeles protagónicos. Ahora, se colocó en el centro de la atención debido a su reciente acercamiento con Natalie Portman.

Tras su divorcio, Natalie Portman se mostró muy feliz con un actor 14 años menor y despertó rumores de romance Foto: Daily Mail

Paul Mescal se convirtió en uno de los galanes del momento. Primero se robó todas las miradas con su interpretación de Connell Waldron, en la serie Normal People que co-protagonizó con la actriz británica Daisy Edgar-Jones en el 2020.

Más tarde, se lució junto a Frankie Corio, en Aftersun una película dramática de 2022 escrita y dirigida por Charlotte Wells. Como si eso fuera poco, en 2023 protagonizó FOE con Saoirse Ronan y All of us strangers con Andrew Scott. Además, se prepara para el estreno de Gladiador 2, con figuras como Pedro Pascal y Denzel Washington.

Daisy Edgar-Jones y Paul Mescal en Normal People. (IMDB)

A pesar de mantener un perfil bajo (la única relación que hizo pública fue con la cantante Phoebe Bridgers), Paul Mescal no escapa a los rumores de romance. Sobre todo luego de ser fotografiado muy alegre y cercano a Natalie Portman, mientras fumaban sus cigarrillos en la vía pública.

Todos los titulares de los medios internacionales remarcaron este llamativo acercamiento entre la actriz y su colega, 14 años menor: “Natalie Portman (42) no puede parar de sonreír con Paul Mescal (28) en Londres tras el divorcio de Benjamin Milledpied”.

Tras su divorcio, Natalie Portman se mostró muy feliz con un actor 14 años menor y despertó rumores de romance Foto: Daily Mail

En las fotos tomadas por paparazzis se puede ver a ambos con mucha complicidad, disfrutando de un momento a solas en la puerta del lujoso Bar 96, ubicado en Islington, Londres.

Sin embargo, esta no es la primera vez que los actores están juntos. Portman y Mescal compartieron una entrevista y sesión de fotos para una reconocida revista de Estados Unidos.

Lejos de ocultar su admiración, Paul Mescal se confesó delante de su colega. “Si mi yo de la escuela de teatro supiera que estaría hablando contigo, me pellizcaría muchas veces”, sostuvo en aquel entonces. Además, expresó que Natalie Portman es una actriz “brillante”.