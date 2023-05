La vez que Natalie Portman fue extorsionada por narcotraficantes a cambio de millones

Natalie Portman es casi un sinónimo de Hollywood. La actriz comenzó dentro de la industria cuando tenía solo 13 años, con la película León de Luc Besson, estrenada en 1994.

Cuenta con una filmografía amplia, de la cual se destaca su papel de “Padmé Amidala” en Star Wars, el de “Nina Sayers” en El cisne negro y su interpretación de “Alice Ayres” y “Jane Jones” en Closer: llevados por el deseo.

Natalie Portman en El cisne negro. Foto: Fox

Su papel con mayor reconocimiento es el de “Nina Sayers”, el cual le valió un Premio Oscar, un Globo de Oro, un BAFTA, el Premio del Sindicato de Actores, Critics choice y muchos más, en la terna de “Mejor Actriz”.

Natalie Portman extorsionada por narcotraficantes

Sin embargo, no todo es felicidad y grandes momentos en la vida de Natalie Portman. Durante el rodaje de la miniserie Lady in the lake de Apple TV+, la actriz fue extorsionada por narcotraficantes.

Natalie Portman

El hecho ocurrió durante agosto del 2022 e implicó la detención del rodaje de lo que es la primera producción televisiva en la que Natalie tiene un protagónico. Los criminales amenazaron a la actriz con pagar la suma de 50.000 dólares - lo que es igual a casi 12 millones de pesos - o abandonar el set ubicado en Baltimore.

El set de rodaje de Lady in the lake en Baltimore. Foto: Instagram

De no cumplir con lo demandado, los narcotraficantes amenazaron con regresar y disparar a un miembro del equipo de rodaje, según informó un portavoz de la policía al medio local The Baltimore Banner.

¿Qué hizo Natalie Portman y la producción frente a las amenazas?

Frente a las amenazas, Natalie Portman y el equipo de producción de Lady in the lake decidieron detener el rodaje y migrar de locación, ya que, no era opción el pagar tal descabellada cifra teniendo en cuenta los costos que implica ya de por sí el realizar una serie o película.