Esta es la profesión oculta de Natalie Portman que jamás imaginaste

Natalie Portman es una de las estrellas hollywoodenses más famosas de las últimas décadas, habiéndose dado su salto a la fama en el año 1994 con la película León o El perfecto asesino donde interpretó a la pequeña Mathilda Lando.

De a poco Natalie fue transformándose en una súper actriz a pesar de su corta edad, siendo protagonista en icónicos films como Star Wars en donde destacó con su interpretación de “Padmé Amidala”.

El perfecto asesino Foto: Luc Besson

Pero lo que muchos no saben es que, paralelamente, en el año 1999, mientras interpretaba a la pareja de Anakin Skywalker, ingresó a la Universidad de Harvard para cursar la Licenciatura en Psicología.

Natalie Portman como Padmé Amidala. Foto: Disney

Especializada en psicología educativa, la actriz no solo de cine, sino, también, de teatro, se recibiría en el año 2003 para luego desarrollarse en el área estudiando un doctorado en Yale.

¿Qué dijo Natalie Portman sobre su experiencia universitaria?

En un discurso dado en la Universidad de Harvard, Natalie Portman confesó cómo fue su experiencia como universitaria y a la vez una célebre actriz.

“Hoy me siento como cuando llegué a Harvard por primera vez, en 1999. Cuando entré pensé que había cometido un error, que no era lo suficientemente inteligente como para estar aquí… Cada vez que abría la boca, trataba de demostrar que no era sólo una actriz tonta. Temía que la gente asumiera eso porque era famosa y por ende, no era digna del rigor intelectual de aquí” recordó la actriz.

Natalie Portman

“No me importaba si la universidad iba a arruinar mi carrera como actriz. Prefiero ser inteligente que una estrella de cine” confesó Portman a sorpresa de todos.