Insólito: la primera serie de Natalie Portman fue parada por amenazas de narcotraficantes

Natalie Portman volvió con todo a la pantalla grande desde el estreno de “Thor: Love and Thunder” en donde Jane Foster consigue un rol clave en el universo Marvel, aunque no es seguro que su personaje tenga continuidad. Sin embargo, la actriz de 41 años tiene varios proyectos que están encaminados y uno de ellos es “Lady in the lake”.

La serie será la primera que protagonice Natalie y la está produciendo Apple TV+ con mucha expectativa por cómo la recibirá el público. No obstante, en las últimas horas se conoció una noticia tremenda en la que el narcotráfico y la producción están involucrados y no tiene nada que ver con la ficción si no es pura realidad.

El sitio TVLife confirmó que la producción de “Lady in the lake” tuvo que ser detenida por tiempo indeterminado luego que una banda local de delincuentes amenazó a los productores del proyecto para extorsionarlos. Desde hace semanas que la locación donde se está rodando es Baltimore, pero el viernes pasado un grupo grande de personas se acercó para amenazarlos mientras trabajaban en la serie.

Por otra parte, The Bartimore Banner publicó que un grupo de individuos amenazó con regresar y dispararle a un miembro del equipo de producción si no paraban, pero si desde la compañía pagaban 50 mil dólares todo quedaría solucionado. El equipo se negó a pagar esa suma y también decidieron no continuar con la filmación y buscar una nueva locación para continuar con el rodaje de la serie.

¿De qué trata la serie de Natalie Portman que peligra por el narcotráfico?

La producción está dirigida y escrita por Alma Har’el y está ambientada en Baltimore en los años 60′ donde un asesinato sin revolver empuja a una madre a reinventar su vida. Maddie Schwartz (Natalie Portman) se convierte en una periodista de investigación que conoce a Cleo Sherwood (Moses Ingram), una mujer comprometida con los derechos humanos y que lucha por la igualdad de razas de la comunidad donde viven.