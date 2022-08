Rosalía y Games of thrones: la participación de la cantante que nadie esperaba

Luego del tremendo y primer recital que realizó en nuestro país Rosalía en el contexto de su “Motomami World Tour”, la cantante participó de una manera muy especial de “Games of thrones” pero muy pocas personas lo sabían. Tras el estreno de “House of the dragon”, la precuela de se la serie original, se reavivó el fuego de muchos fans que comenzaron a buscar detalles que se habían pasado o que quedaron en el olvido.

En varios capítulos hemos visto cameos de todo tipo en donde uno de los más recordados es el del cantante británico Ed Sheeran quien fue un soldado de los Lannister y en medio de la guerra se cruzó con Arya Stark, quien compartió un plato de comida con sus enemigos y hasta unas canciones que interpretó el artista.

Sigue el revuelo por el cameo de Ed Sheeran en Game of Thrones

Sin embargo, la participación de Rosalía no fue en medio de las sangrientas batallas o siendo parte del ejército de algunas de las casas, sino que fue la manera en la que más se destaca, cantando. El inesperado crossover sucedió en 2019 en pleno auge de “Games of thrones” y donde la artista estaba en su ascenso con la canción que lanzó junto a J Balvin “Con Altura” y que la catapultó a que la escuche todo el mundo.

¿Cuál fue el proyecto que compartió Rosalía con “Games of thrones”?

Durante el año 2019 una serie de artistas participó de un álbum que publicó Columbia Records inspirado en la saga de Gergo R.R. Martin y llamado “For The Throne”. Dentro del cd hay canciones de Travis Scott, The Weeknd, The Lumineers, Munford and Sons, The National, Rosalía, entre muchos otros.

La cantante española se pudo dar el gusto de crear e interpretar en español “Me Traicionaste”, a diferencia del resto de las piezas, que están hechas en inglés. En cuanto a la letra, la canción habla sobre la traición de una persona hacia otra y muchos fanáticos recordaron varios momentos de la serie en donde las relaciones personales, las alianzas y las traiciones son las protagonistas de esta amada historia.

Rosalía en el "Motomami Tour" Foto: Twitter

En ese momento Rosalía tenía 26 años y ya había realizado varios temas exitosos que la posicionaron como una de las artistas del momento. Sin embargo, esta producción hizo que pueda entrar a otros mercados que todavía no la conocían y que gracias a fragmentos de la letra como “se van abajo pa’ la acera, vine a encontrarte aunque supiera, ay, lo diseñaste, bye, me traicionaste, ay, amor, que no lo ves”, rompió toda frontera.