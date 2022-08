House of the dragon: HBO Max confirmó la noticia que todos esperaban

No cabe duda que “House of the dragon” pegó fuerte en el corazón de los fanáticos de “Game of thrones” y fue de tal manera que el estreno de su primer capítulo el domingo pasado por HBO Max y HBO rompió absolutamente todos los récords. Según las consultoras, fue el estreno con mayor audiencia dela historia en una serie original de HBO y sus creadores dieron la noticia que todos querían escuchar.

A días que se estrene el segundo capítulo de la primera temporada este domingo a las 22, se acaba de confirmar que “House of the dragon” ya firmó contrato para una segunda temporada por la misma señal. Cabe destacar que la historia está basada en la novela “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, y que está ambientada 200 años antes de lo hechos que sucedieron en “Games of thrones”.

House of the Dragon disponible en el catálogo de HBO. Foto: HBO

¿Qué novedades hay sobre la segunda temporada de “House of the dragon”?

Con apenas un primer capítulo en línea y con el segundo a la espera, desde HBO dieron algunas impresiones sobre el gran éxito que tuvo la serie y las expectativas que generó. Asumimos, la vicepresidenta ejecutiva de programación de la compañía contó cuál es el rumbo que se tomará desde este momento con la historia y la posibilidad de seguir abriendo el universo de la saga.

“Estamos más que orgullosos de lo que todo el equipo de ‘House of the dragon’ ha logrado con la primera temporada. Nuestro fenomenal elenco y el equipo han asumido un gran reto y han superado todas las expectativas, entregando una serie que ya se ha establecido como la televisión que hay que ver”, comenzó a explicar Orsi.

"House of the dragon". (Captura)

Asimismo, la ejecutiva hizo hincapié en agradecerle al creador de la saga y a todos los que participaron del proyecto que podría abrir otros en un futuro muy cercano. “Muchas gracias a George, Ryan y Miguel por guiarnos en este viaje. No podríamos estar más emocionados por seguir dando vida a la épica saga de la Casa Targaryen con la segunda temporada”, cerró y quien generó una gran expectativa con los fans de la saga, ya que esperan que se cuenten más historias relacionadas con “Games of thrones”.