Uno de los actores más reconocidos de “Mi pobre angelito” fue denunciado por violación

Una de las películas más recordadas de Hollywood es sin dudas “Mi pobre angelito” con la participación de Macaulay Culkin, como el inteligente y travieso Kevin McCallister, Joe Pesci (Harry) y Daniel Stern (Marv) como los ladrones del film de 1990 y que tuvo dos entregas originales y otras dos que no importa recordar.

Sin embargo, otro de los actores que también es recordado a pesar de sus pocas apariciones es el que hacía del hermano mayor de Kevin, Buzz McCallister que era interpretado por Devin Ratray (45). En las últimas horas, se conoció una denuncia que realizó una amiga del actor en su contra por violación y que, según la mujer, la policía no investigó el hecho y archivó la causa.

Devin Ratray

Qué pasó con el actor de “Mi pobre angelito” que fue denunciado por violación

La víctima que denunció a Devin Ratray era amiga del actor y fue a la policía de Nueva York para denunciarlo por violación en 2017. Lisa Smith sostuvo que Ratray la drogó antes de agredirla sexualmente y que realizó la denuncia con la policía, pero que luego de un tiempo la terminaron archivando.

Por su parte, el actor afirmó que la denuncia es falsa y que “no tuvo relaciones sexuales” con Smith, pero un caso de violencia doméstica en el que Ratray fue arrestado hizo enfurecer a la mujer, cuya causa no avanzó. El artista fue arrestado en 2021 por cargos de violencia doméstica y su novia en aquel momento lo denunció por haberla estrangulado durante una discusión.

Tras el pago de una fianza de USD 25.000, fue liberado y se declaró inocente, aunque la Justicia seguirá con la investigación del caso. Es más, mediante una declaración que le dieron a The Post, la Policía de Nueva York aseguró que “la policía de Nueva York se toma muy en serio los casos de agresión sexual y violación, e insta a cualquier persona que haya sido víctima a presentar un informe policial para que podamos realizar una investigación exhaustiva y ofrecer apoyo y servicios a los sobrevivientes”.

El actor Devin Ratray de "Mi pobre angelito" tiene una causa por violación y otra por violencia doméstica. Foto: The Sun

En paralelo, Lisa Smith hizo hincapié en que su denuncia no fue investigada como se debía y contó todos los detalles de la noche en que lo denunció en una nota para CNN. “Recuerdo que me desperté y no podía moverme. Realmente no podía abrir los ojos, pero podía oír lo que estaba pasando y podía sentir lo que estaba pasando. Sabía que las otras dos personas se habían ido y yo todavía estaba en el sofá”, sostuvo la mujer que había ido a la casa de Ratray junto a su hermano y otro amigo a tomar unas copas.

Lo insólito del caso es que fue archivado porque el agente de policía que recibió a Smith pensó que no quería presentar cargos contra Ratray. Sin embargo, la mujer viajó a otro estado para ser entrevistada en la oficina del fiscal de distrito de Manhattan y le entregó la ropa que llevaba puesta la noche del ataque.

“¿Por qué me habría reunido con el fiscal en primer lugar, hace años, si no estaba dispuesta a presentar cargos?... Todo esto me molestó mucho. Al ver que lo acusaron de agredir a otra persona, me di cuenta de que tenía que hacer todo lo posible para evitar que lastimara a más mujeres”, cerró la mujer quien todavía espera que su denuncia avance en la Justicia.