Naomi Watts se cambió la cara para una película y es terrorífica

Amazon Prime Video lanzó el trailer de la nueva película de Naomi Watts “Goodnight Mommy”, una remake de una película austriaca de 2014 que lleva el mismo nombre y que llegó a ganar 7 premios internacionales. El film se estrenará en septiembre de este año en exclusivo por la plataforma de streaming y es un tenebroso suspenso donde los detalles revelarán una verdad oculta.

Asimismo, del elenco participan Cameron Crovetti y Nicholas Crovetti, quienes hacen de los hijos de Naomi, Jeremy Bobb y Crystal Lucas-Perry. El director de la película es Matt Sobel (“Take me to the river” y “Nuevo sabor a cereza”) y está escrita por Kyle Warren (“Helstrom” y “Aurora Teagarden Mysteries: a game of cat and mouse”).

De qué trata “Goodnight Mommy”, la nueva película de Naomi Watts

La sinopsis oficial describe la historia de dos hermanos gemelos que llegan a la casa de campo de su madre para pasar tiempo juntos, pero se sorprenden cuando ven que su rostro está cubierto por vendas. Desde ese momento, los niños comienzan a sacar todo tipo de especulaciones, ya que la personalidad de su madre ha cambiado de a cuerdo a lo que ellos recordaban.

Lo más llamativo para los gemelos son las nuevas reglas que rigen en la casa de su madre, como no poder correr ni gritar, cosa que era habitual antes. Tampoco les permite ingresar al granero y menos a su habitación. Por otra parte, los hermanos creen que su madre comenzó a fumar, un hábito que nunca había tenido, y su forma de ser día a día cambió tanto que comienzan a dudar si es su verdadera madre.

En un momento de los tantos, en donde los gemelos intentan descubrir lo que está ocurriendo, la encuentran bailando a la noche frente a un espejo, pero uno de los puntos de inflexión con la relación de su madre es cuando le hacen un dibujo con mucho amor y ella lo termina rompiendo. Los días pasan y la duda es cada vez más grande y por eso, ambos hermanos, no pararán hasta descubrir la peligrosa verdad.