“Mi pobre y dulce angelito” es la nueva versión de “Mi pobre angelito” de la década del 90′ protagonizada por Macaulay Culkin, solo que esta vez el personaje se llamará Max Mercer (Archie Yates), un niño de diez años que se queda solo en su casa por error mientras su familia viajó a Japón para las fiestas. La misma está disponible en Disney+.

La historia girará esta vez entorno a una pareja de ladrones que intentarán recuperar una antigua muñeca, a diferencia de las anteriores ediciones, quesu objetivo era únicamente entrar a robar.

Max pondrá todo tipo de trampas a estas personas para que no puedan ingresar a la mansión. Será un niño travieso, inteligente e intentará de todos modos hacerle la vida imposible a sus villanos.

Durante el estreno del trailer, el actor aseguró que había visto las películas de ‘Mi pobre angelito’ “religiosamente cada Navidad”. “Fue sencillo entablar una relación con mi personaje. Pero Max Mercer es totalmente diferente a Kevin McAllister”, explicó.

Archie Yates.

“Quería que recordara en cierta forma al clásico ‘Ah’ de la película, pero también que fuera original, con sus propias características, porque de eso trata la película. Es el mismo universo, pero una historia distinta”, agregó.

Yates es la primera vez que llevará adelante un protagónico en cine. A pesar de que tiene 12 años, tiene claro qué es lo que desea en esta industria. “Hasta ahora he hecho muchas comedias, que es mi género favorito. Es lo que usualmente veo.”, explicó.

“Pero por más que amo mucho la comedia y ser parte de películas hilarantes, me gustaría hacer otras cosas en la actuación y ahora estoy buscando proyectos que me permitan explorar otros géneros como el drama o quizás el horror”, señaló.

Archie Yates.

En tanto, el actor concluyó que sobre otros proyectos que tiene en mente realizar. “También me gustaría dirigir. Hace poco empecé a escribir un guion para una comedia de acción”, cerró.

¿Quién es Archie Yates en la vida real?

Archie Yates es un actor británico. Empezó a ser conocido luego de llevar adelante Yorki en “Jojo Rabbit” en 2019. Tras el éxito de esa interpretación, recibió una nominación al premio Critics ‘Choice Movie Award.

El actor estuvo presente también en “Wolfboy and the Everything Factory”, en Apple TV +. Actualmente, tiene casi 10.000 seguidores en su cuenta de Instagram.