“Mi pobre y dulce angelito” es una de las películas más esperadas de esta Navidad, ya que será un remake producido por Disney+ de “Mi pobre angelito”, llevada adelante por Macaulay Culkin en los años 90′. A continuación presentaremos a Aisling Bea, quien llevará adelante el papel de la mamá de Max Mercer (Archie Yates).

Aisling Bea hará todo lo posible por regresar con su hijo, quien se quedará solo por error en la casa y deberá luchar con una pareja de ladrones que intentarán entrar a la mansión para recuperar una muñeca.

En diálogo con Hey Guys, la actriz señaló: “Creo que la presión se redujo porque hay fragmentos y cosas que la conectan con el 1 y el 2.

“Por supuesto, clásicamente, whoopsie-daisy, dejo a mi hijo solo en casa y él tiene que defender la casa, pero son personajes tan diferentes. Los malos no son del todo malos, los buenos no son del todo buenos “, detalló.

Por otro lado, Bea explicó el equipo de “Mi pobre y dulce angelito” no intentó igualar o parodiar el amado original de 1990 y su secuela de 1992 ‘Lost In New York’, sino que solo querían “darles a los espectadores el mismo sentimiento cálido y navideño que los dos primeros conjurado”.

Aisling Bea.

¿Quién es Aisling Bea en la vida real?

Aisling Bea, la actriz de “Mi pobre y Dulce Angelito”, es una actriz, escritora y comediante irlandesa, quien ganó en 2012 el Premio “So You Think You’re Funny” en la Edinburgh Festival Fringe.

Bea es oriunda de Irlanda. La actriz compartió terna con otros ocho humoristas en la Edinburgh Festival Fringe por el Premio So You Think You’re Funny en 2012.

Fue nominada también en la categoría de Mejor Humorista Revelación en los Premios de la Comedia de Edimburgo por su show C’est La Bea.

Aisling Bea.

¿Cuáles fueron sus trabajos?