Al borde del desnudo, Rosalía posó con una microbikini y sorprendió con un guiño para su ex

Rosalía es una de las artistas más importantes del momento. Cautiva arriba y abajo del escenario. Es un éxito de reproducciones en cada lanzamiento nuevo que realiza. No conoce de límites y siempre va por más.

Rosalía en la Met Gala 2024- Getty Images.

Tiene un estilo único que la hace brillar a cada paso que da. No conoce de límites y encandila miradas con looks mega osados cargados de sensualidad. La cantante no solo triunfa en la escena musical.

Rosalía enamoró en un lujoso vestido en los Latin Grammy 2023.

Marca tendencia como una verdadera it girl y ninguna novedad del mundo de la moda se le escapa.

La artista deslumbró en la sesión de fotos.

Rosalía deslumbró con un outfit impactante. Mostró mucha piel y sorprendió con el guiño para su ex. La cantante enamoró corazones y dejó sin palabras a sus fans con una serie de fotografías infartantes en donde la podemos observar posando con muy poca ropa.

Una de las fotografías llamó la atención de todos. Allí la podemos ver a Rosalía posando con un corpiño mega diminuto con mucho escote, permitiendo observar un peculiar tatuaje. Ni más ni menos con el nombre de su ex, el cantante Rauw Alejandro. Sus fans observaron el detalle y la imagen no pasó desapercibida.

Rosalía despliega sensualidad con cada video o imagen que comparte en Instagram y en esta ocasión no fue la excepción. Los mensajes de halagos no se hicieron esperar y los likes invadieron la jugada publicación.

La cantante brilla con su impronta y sello característico. Su estilo es único y jamás pasa desapercibida. Logra capturar miradas en cada lugar al cual asiste. Siempre va por más y las vanguardias del mundo de la moda jamás se le escapan.

Rosalía captó la atención de todos posando con un corpiño mega escotado y diminuto en color negro. Allí mostró mucha piel y dejó al descubierto un tatuaje con el nombre de su ex. El detalle causó sensación y rápidamente se viralizó.