Tras su nominación en los Oscars, Paul Mescal será el protagonista de Gladiador 2

Su actuación en Normal People, y su nominación a los Oscars en la categoría de Mejor Actor por su actuación en Aftersun, Paul Mescal está en su mejor momento. A esto, se suma que el actor irlandés confirmo que protagonizara, la próxima secuela de Gladiador, una de las películas más esperadas por sus fans.

Dirigida por Ridley Scott, esta segunda parte se propone contar una nueva historia. Sin embargo, se espera que sea igual de exitosa que la primera parte, la cual se llevó 5 Oscars y consiguió 460 millones de dólares en taquilla.

Tras una increíble primera parte con Russel Crowe y Joaquin Phoenix como grandes personajes del film, el director opto por caras nuevas para protagonizar su secuela. Tratando de reconquistar a los fans de la película del 2000, pero planteando un nuevo elenco.

Según informo Deadline, el actor sería el encargado de dar vida a Lucius, el hijo de Lucila y sobrino de Comodo. Este personaje aparece en la primera entrega como un niño, y ahora enfrentara su propia batalla como adulto.

La película será producida con base en un guion escrito por David Scarpa (All the Money in the World) Se confirmó que el rodaje de Gladiador 2 empezará entre abril y mayo de este año, por lo que se espera que el estreno sea en noviembre de 2024.

Gladiador, un clásico del cine

Gladiador cuenta la historia de Máximo, un General romano muy importante para el Emperador Marco Aurelio. Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, celoso de Máximo, cuando asume el poder de manera inesperada, ordena el arresto y la ejecución del general. Máximo consigue escapar de sus opresores, pero no puede impedir que asesinen a su familia. Posteriormente, es capturado por un mercader de esclavos y se convierte en gladiador, preparándose para su venganza.