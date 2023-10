A sus 50 años, Valeria Mazza vive su sueño dorado: “Me gusta salir de mi zona de confort”

Valeria Mazza es una de las estrellas indiscutidas del mundo de la moda. Con tan solo 14 años daría inicio a su carrera en las pasarelas, luego de ser descubierta por Roberto Giordano quien vio un gran potencial en ella.

Con el correr de los años, Valeria se convertiría en la modelo más importante de Latinoamérica. Fue así que, desfiló para las marcas internacionales más exclusivas como Valentino, Armani, Fendi, Dolce & Gabbana, Versace, Victoria’s Secret, Christian Dior, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Gianfranco Ferré, Donna Karan, Cavalli, entre otras.

Valeria Mazza en su juventud. Foto: Evan Agostini

Ahora, la supermodelo estrenó junto a Paramount+ una serie, cuyo título es Valeria Mazza, un sueño dorado. A diferencia de su hermana Carolina, ella nunca había soñado con ser modelo, sino, “madre, hija y esposa”, como revela a lo largo de los tres capítulos que ya se encuentran disponibles en la plataforma.

Valeria Mazza: los sueños se hacen realidad

A solas con Vía País, Valeria Mazza recordó su vida y habló de sus futuros proyectos en el marco de su nueva serie con Paramount+, donde comparte los preparativos de la celebración de sus 50 años y los sueños que ha conquistado.

- ¿Cómo surgió la idea de hacer una serie sobre tu vida?

- Valeria Mazza: “Tuvo que ver con la llegada de mis 50 años. Yo ya estaba hablando con Telefe y Paramount para hacer una producción para televisión y de pronto surgió la posibilidad de hacer esta serie documental para la plataforma de streaming”.

- ¿Qué buscabas contar?

- Valeria Mazza: “Mi idea era contar cómo llegue hasta acá y quién soy. Fueron tantos años y pasaron tantas cosas que me pareció bueno recordar la historia y cómo se construyó. Además, poder hablar de cómo era el mundo de la moda cuando comencé a transitarlo y cómo pude encontrar el equilibrio entre lo laboral y el ser mamá. Cómo es que he llegado a tener una relación de 30 años con un mismo hombre... son todas cosas que me interesaban contar. Creo que la gente tiene una imagen mía muy parecida a lo que soy en verdad, pero hay muchas que cosas que preferí mantener en secreto y hoy me divierte que se sepan”.

Valeria Mazza, un sueño dorado. Foto: Paramount+

- ¿Cómo fue el revivir estos 50 años para crear la serie?

- Valeria Mazza: “Fue muy lindo. Fue un trabajo de introspección muy grande. Hay muchas cosas que uno no tiene olvidadas pero sí guardadas, entonces el revivir cómo fueron, qué sentí por aquel entonces, cómo hice para salir adelante, por qué tomé ciertas decisiones, fue todo un trabajo, en el que me ayudaron una coach y una guionista”.

- ¿Cómo te acompañó tu familia durante la filmación de la serie documental?

- Valeria Mazza: “Fueron fundamentales. Con Ale [Alejandro Gravier] le contamos a nuestros hijos cómo iba a ser el proyecto y todos estuvieron de acuerdo. Fue un largo trabajo de dos años, que se fue construyendo de a poco. No fue como un reality, es decir, no vivimos con la cámara adentro de nuestra casa, pero sí se filmaron escenas sobre determinadas situaciones”.

Valeria Mazza, un sueño dorado. Foto: Paramount+

“La realidad es que mis hijos viven con mucha naturalidad el hecho de que su mamá sea famosa y fue mi marido la pieza crucial para que aquello ocurriese. Él era quien les explicaba que era lo que pasaba cuando de pronto íbamos caminando por la calle y un paparazzi me paraba o alguien me pedía un autógrafo. Estoy muy orgullosa de la familia que tengo”.

- En el último episodio de la serie, revelás que cuando volvés a Paraná sentís que volvés a tu esencia, ¿cuál es tu esencia?

- Valeria Mazza: “Cuando yo estoy en Paraná siento que la gente me ve a mí, a la ‘Rusa’, no ven a Valeria Mazza. No me ven como la supermodelo. Me ven como la compañera de banco en el colegio, la nadadora del club, la chica que se escondía en el parque para besarse con el novio del momento… entonces siempre me da una felicidad enorme volver a ese lugar, aunque yo nací en Rosario. Cuando vuelvo a Paraná algo sucede dentro de mí que disfruto enormemente”.

Valeria Mazza, un sueño dorado. Foto: Paramount+

- Siempre soñaste con ser mamá, hija, esposa y lo lograste. A tus 50 años, ¿tenés sueños por cumplir?

- Valeria Mazza: “Sí, por supuesto. Nunca hay que dejar de soñar. Tener sueños implica ponerse objetivos y trabajar para lograrlos. Eso me mantiene activa, me permite alimentar mi curiosidad. Nunca hay que dejar de tener nuevos proyectos. Justamente, mi meta ahora es seguir haciendo crecer mi marca de perfumes y me gustaría volver a la televisión”.

Valeria Mazza, un sueño dorado. Foto: Paramount+

“Me gusta salir de mi zona de confort. Podría quedarme en mi casa y disfrutar de mi familia, pero disfruto de salir a trabajar y usar mi creatividad. Me gusta hacer, entonces siempre necesito ponerme por delante nuevos desafíos”.