¿Qué pasará con el feriado del 25 de mayo?

El próximo feriado en Argentina es el 25 de mayo, cuando se celebra el Día de la Revolución de Mayo. Este año, la fecha cae el sábado, lo que generó incertidumbre si se mantenía el mismo día o se corría para armar un fin de semana largo.

El 25 de mayo es un feriado inamovible, por lo que no habrá fin de semana largo. Foto: La Nación

¿Va a ser feriado el 25 de mayo?

Existen varios días festivos o no laborables que pueden ser movidos para crear fines de semana largos que impulsen el turismo y la economía del país. Sin embargo, hay fechas específicas que no pueden ser trasladadas. En este caso, el gobierno Nacional confirmó que el 25 de mayo es uno de los feriados no trasladables del calendario oficial.

De esta forma, no habrá un fin de semana largo, ni se establecerá un feriado puente el viernes 24 de mayo ni el lunes 27. Ambos días se mantendrán como días laborables, como es habitual.

¿Cuánto se debe pagar la jornada laboral el 25 de mayo?

Quienes trabajen durante el feriado del 25 de mayo tienen derecho a recibir una compensación adicional. Esto implica un pago equivalente al doble de su salario que una jornada normal. Además, podrían tener derecho a horas compensatorias.

¿Cuáles son los próximos fines de semana largo de 2024?

Desde el 15 de junio al 17 de junio.

Desde el 20 de junio al 23 de junio.

Desde el 11 de octubre al 14 de octubre.

Desde el 16 de noviembre al 18 de noviembre.

¿Cuáles son los próximos feriados no trasladables de 2024?