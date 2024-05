¿Qué pasa con el Pacto de Mayo?: sin comunicados oficiales, el acto aún es un “misterio” para Córdoba.

Sólo faltan cinco días para el rimbombante Pacto de Mayo que había anunciado Javier Milei en marzo, cuando fracasó la propuesta de “ley ómnibus”. Sin embargo, con el correr de las horas, la cumbre de gobernadores se va desintegrando, y sólo se espera una alocución en la capital.

A fines de abril, diferentes medios confirmaron que el evento se iba a realizar en el Palacio de Justicia de Córdoba. El acto iba a ser la segunda parada del Presidente, ya que, por la mañana, iba a encabezar el tedeum en la Catedral.

Pero, las versiones fueron perdiendo fuerza y lo que iba a ser una cumbre decayó a un simple acto protocolar que también corre riesgo de realizarse. Aún así, en la capital, Martín Llaryora había celebrado el encuentro, había confirmado “la apertura de puertas” y ya se realizaban trabajos para “hermosear” la fachada de la sede.

GUILLERMO FRANCOS Y EL PACTO DE MAYO EN CÓRDOBA

Este lunes, el ministro del Interior, Guillermo Francos, habló con La Nación + y manifestó: “Las leyes todavía no fueron aprobadas. Por ende, está claro que no podemos ir a un pacto. No quiere decir que no vaya a pasar nunca”.

A su vez, el funcionario deslizó la posibilidad de postergar la fecha y reemplazar el lugar: “El presidente planteó 25 de mayo en Córdoba, pero tenemos el 20 de junio en Rosario, en el Monumento a la Bandera”.

¿MILEI VENDRÁ A CÓRDOBA?

En este sentido, algunas versiones indican que el Pacto de Mayo se convertiría en una alocución de Javier Milei para los cordobeses. Si esto se efectiviza, la sede pasaría al corazón de la capital, en el Cabildo.

Este lunes, un comunicado del Gobierno de Córdoba señaló que Martín Llaryora presidirá el 214° Aniversario de la Revolución de Mayo en la ciudad de Río Cuarto y no descartó la llegada de Milei.

“De confirmarse la visita por la tarde del Señor Presidente de la Nación, Javier Milei, a nuestra Provincia, y respetando la institucionalidad que requiere la ocasión, el Gobernador acompañará la agenda prevista por el Primer Mandatario”, destacó el comunicado.

Además, agregó: “La Provincia ha puesto a disposición de los organismos nacionales pertinentes, todo lo necesario para que este acontecimiento institucional pueda ser acompañado por el pueblo de Córdoba”.