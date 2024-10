Polémica en Madrid: aseguran que Marley se creó una cuenta en Tinder con datos falsos

Marley ha sido el foco de conversación este año por diversas polémicas. Entre las más recientes, se ubicó una denuncia en su contra por presunta corrupción de menores.

“En esa ocasión, me subí a su automóvil en el área de la Avenida Libertador e inmediatamente me llevó por la autopista Panamericana a su casa en la zona Norte. Durante ese trayecto, me intentó agarrarme de la mano, lo cual rechacé. En ese primer encuentro en su casa, trató de seducirme e intentó tener relaciones sexuales, pero me negué, lo cual sentí mucha vergüenza y culpa”, aseveró el denunciante sobre su primer encuentro indeseado con el presentador.

Ahora bien, tras casi dos meses de la denuncia, Marley aseveró que las acusaciones no son reales. Sin embargo, en medio de esta polémica, se descubrió una polémica situación que involucraría al conductor de Survivor: Expedición Robinson 2024 en España.

¿Marley se creó un Tinder falso?

La situación fue confirmada por Juan Etchegoyen en “Mitre Live”. Ahí, aseveró que en el Tinder de Madrid apareció un perfil con las fotos de Marley. “La noticia de último momento es que hay una polémica con Marley en España: se ha descubierto un perfil con fotos del conductor en Madrid”, destacó el periodista.

Seguidamente, Etchegoyen aclaró que el perfil contaba con un nombre y datos distintos. Por tanto, existen dudas de si alguien habría tomado utilizado la foto de Marley sin consentimiento o el mismo presentador habría decidido publicar datos falsos.

“Imagino que este perfil lo ha creado una persona y cometió el delito de poner fotos del presentador, salvo que Marley haya creado esta cuenta con otro nombre, pero no creo, no puedo derribar esta versión porque esto nos ha llegado recién y lo estamos contando por el caos que ha provocado esto desde España”, explicó el comunicador sobre el perfil en Tinder.

El nombre que aparece en la cuenta es el de Kylian Bourgeois, una persona de 52 años que buscaría una relación seria. Asimismo, va al gimnasio, no fuma y le gustan los perros.

¿Qué pasaría si Marley no fuese el autor del perfil de Tinder?

Finalmente, en caso de que no sea Marley la persona detrás de la cuenta, habría un delito de por medio. Esto, dado que están circulando fotos (en donde aparece incluso Mirko) en España sin su consentimiento.

“A mí me parece gravísimo porque en una de estas fotos aparece Mirko, por lo menos se debería denunciar esto. En Tinder España está circulando una foto de Marley con su hijo. Aparecen imágenes del conductor buscando citas. No hay dudas que en las fotos es él. Si no es él, debería denunciarlo, yo no creo que sea él, evidentemente, quizás Marley se está enterando ahora por nosotros”, sentenció Roberto Antolín, un cronista europeo que habló con Etchegoyen sobre lo sucedido.