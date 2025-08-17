Rusherking recordó la vez que le regaló un auto a la China Suárez y sorprendió a todos: ¿se lo devolvió o se lo quedó?

Rusherking se convirtió en tendencia tras recordar en una entrevista su relación con Eugenia “China” Suárez. Invitado al especial aniversario de ChocoTV, el artista no esquivó preguntas sobre aquel noviazgo que acaparó titulares y redes sociales.

En el programa, el conductor bromeó con la famosa frase “Me fui mundial”, que Rusher dijo en pleno romance con la actriz. Lejos de negarlo, el músico sonrió y explicó: “Fue una frase que le dije de boludo, de inexperto… de pibardo. De primer choque con la exposición y con no saber todo lo que eso genera. A partir de eso uno aprende y no dice esas boludeces”.

Rusherking y la China cuando estaban juntos. (Instagram).

Su historia de amor con la China Suárez y el polémico regalo

El romance entre Rusherking y la China Suárez fue uno de los más comentados de 2022. Se mostraban juntos en eventos, redes y viajes, alimentando la atención mediática. Aunque la relación duró poco más de un año, dejó frases, fotos y gestos que todavía generan repercusión.

En la entrevista, el músico fue consultado sobre el regalo más caro que hizo en su vida. Sin rodeos, respondió: “Un auto. Sí, eso”. Ese auto se lo regaló a la China. Las conductoras al preguntarle si le habían devuelto el vehículo, contestó: “De eso no voy a hablar ¿ustedes qué harían si les regalaran un auto?”.

La acaramelada fotos de la China Suárez y Rusherking durante unas vacaciones.

Rusher aclaró que no siente rencor y que su comentario no fue un pase de factura. Más bien, lo ve como parte de su aprendizaje personal y mediático: “No me arrepiento de la frase, la dije porque la dije. Pero sí aprendí a medir un poco más lo que digo y hago en público”.