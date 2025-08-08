¿Golpe bajo para la China Suárez? Rufina Cabré sorprendió con esta abrupta e irreversible decisión

Luego de que Mauro Icardi retomara los entrenamientos con el Galatasaray en Turquía, las especulaciones sobre el lugar de residencia de la China Suárez empezaron a expandirse por las redes sociales.

Conforme pasaron los días, se confirmó que la China Suárez ahora vivirá en el país árabe referido junto a su actual pareja y, con ellos, residirá Rufina, la heredera mayor de la actriz.

Luego, Nicolás Cabré confirmó que la hija que tuvo con la China Suárez en el pasado, en efecto, vivirá y estudiará en Turquía. Ahora bien, el escenario parecería haber cambiado en las últimas horas y, como es de suponer, el caos no tardó en llegar.

Cabe aclarar que, tanto Rufina Cabré, como Magnolia y Amancio Vicuña, estaban con la China Suárez en Turquía disfrutando de las vacaciones de invierno. Y, luego de ello, los dos menores regresarían a la Argentina con Benjamín Vicuña (su padre) mientras que la mayor se quedaría de forma definitiva en el país mencionado.

Sin embargo, se supo que no solo Magnolia y Amancio volverían a la Argentina, sino también Rufina, quien supuestamente empezaría a vivir una nueva vida lejos de su padre de forma inmediata.

En ese contexto, primeramente, la periodista Naiara Vecchio expuso a través de X la información que le llegó sobre los dos hijos menores de la China Suárez. Concretamente, la profesional escribió: “Vuelven a Argentina Magnolia y Amancio Vicuña con la mamá de Suárez, Marcela. Se verán con Benjamín y retoman el colegio en Buenos Aires el lunes 11/08. Los abogados de ambas partes, Agustín Rodríguez y Máximo Petracchi, se reunirán en la semana por régimen comunicacional”.

Los hijos de la China regresan a la Argentina

Después, en los medios más renombrados de la Argentina comenzaron a informar que, Rufina también venía junto con Amancio y Magnolia. Tal suceso desató la polémica en las redes sociales y generó todo tipo de especulaciones con respecto a lo que pudo o no haber pasado mientras los menores estaban en Turquía.

Incluso, algunos cibernautas rumorearon sobre la posibilidad de una discusión entre la China Suárez y Mauro Icardi que habría incomodado a Rufina Cabré y la habría hecho decidir volver a su país natal para estar con su padre, Nicolás Cabré.

¿Es por el WandaGate? El insólito motivo por el que Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré, no empezó el colegio.

Después de que se originaran múltiples teorías al respecto y que todas estas apuntaran contra la China Suárez, se conoció la verdad detrás de la decisión de Rufina Cabré.

Por qué Rufina Cabré decidió regresar a la Argentina: ¿ya no vivirá con la China Suárez?

Según la periodista Naiara Vecchio, Rufina Cabré decidió volver a la Argentina para estar unos días con Nicolás Cabré antes de empezar el colegio en Turquía y, luego, volvería con la China Suárez al país árabe que habitarían.

“Rufina Cabré ya hizo la adaptación en British International School de Estambul: verá a su padre en Argentina antes del comienzo de clases, cuando regresa a Turquía con la China Suárez. Está todo ok con Nico Cabré. Se tramita para que puedan volver pronto los menores con su madre”, explicó la profesional en X.

La decisión de Rufina Cabré

No obstante, una cibernauta explicó que las clases del instituto donde estudiará la hija mayor de Suárez en Turquía empezarán a finales de agosto, por lo cual, tendría sentido que la menor quisiera estar unos días con su papá antes de ingresar al colegio el 27 de agosto.