La inesperada actitud de Rufina Cabré, la hija de la China Suárez, con sus hermanos en Ezeiza que encendió las alarmas

La China Suárez y Mauro Icardi viven su historia de amor a pleno a pesar de las críticas que reciben constantemente. La pareja del momento que comenzó su romance de forma polémica, ya que la actriz fue la tercera en discordia en el matrimonio del futbolista con Wanda Nara en 2021, ahora están instalados en Estambul, donde comenzaron su nueva vida juntos.

Mauro Icardi y la China Suárez

La ex Casi Ángeles y el jugador del Ga l atasaray estuvieron más de una semana en compañía de los tres hijos de la China Suárez: Rufina, la que tuvo con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña. No obstante, los tres menores tuvieron que volver al país para reincorporarse a sus actividades escolares.

La China Suárez viajó con sus hijos y Mauro Icardi a Turquía

Como tenían estipulado, los tres menores llegaron a Ezeiza acompañados de la mamá de la actriz, Marcela Riveiro y su pareja, y en el aeropuerto se encontraron con Benjamín Vicuña. Un video que se filtró del reencuentro llamó la atención por la actitud de Rufina con sus hermanos.

El gesto de Rufina Cabré, la hija de China Suárez, con sus hermanos que llamó la atención

En un principio sorprendió la presencia de Rufina en el aeropuerto, ya que se sabía que la adolescente va a vivir en Turquía con su mamá e ir al colegio allá. La llegada al aeropuerto de los menores estuvo rodeada de cámaras y la prensa que quería captar el momento.

Vicuña al encontrarse con sus hijos, les dio un abrazo y para agilizar la salida en medio de las grabaciones de la prensa, le pidió a Magnolia que salude a su hermana. “Dale un beso a la hermanita”, se escucha al actor.

Luego, Rufina exigió a su hermano menor un saludo y le dijo: “Chau, Aman” para darse un cariñoso abrazo. La hija de Cabré y la China Suárez estuvo todo el tiempo pendiente de sus hermanitos y cuidando en cada paso.

El video se volvió viral y en redes sociales comentaron que la hija mayor de la actriz se comporta como una madre con sus hermanos, cuidándoles y asegurando que no les falte nada.

En Implacables, la periodista Naiara Vecchio informó sobre datos de primera mano de la pareja: “Ayer estaba previsto que volvieran los hijos de Benjamín Vicuña, pero se sumó Rufina porque quería acompañar a sus hermanos. Me dicen que Rufina es muy madura, acompañando siempre a su familia. Volvieron con la mamá de la China, su pareja, y la niñera”.