¿Un plan macabro? Aseguran que Benjamín Vicuña irá “con todo” contra la China Suárez: “La quiere destruir”

En medio de las tensiones existentes entre Benjamín Vicuña y Eugenia la China Suárez, los periodistas Guido Záffora y Marina Calabró revelaron lo peor. Más exactamente, advirtieron que el actor chileno querría destruir a su expareja públicamente por los dichos que ella hizo en su contra.

El descargo de "la China" Suárez contra Benjamín Vicuña, parte 1. (Foto: Captura de pantalla)

Durante la emisión pertinente del programa radial que conducen en “El Observador”, Guido primero informó: “Mañana es un día clave, porque finalmente llegan a la Argentina los hijos de la China con Vicuña”.

Cabe aclarar que Magnolia y Amancio Vicuña estaban en Turquía disfrutando de sus vacaciones de invierno con la China Suárez. Esto después de que Benjamín Vicuña viajara con los menores a La Patagonia.

En ese contexto, Guido destacó que se comunicó con el abogado de la China Suárez para conocer cómo sobrellevarían los famosos la tenencia compartida de Amancio y Magnolia: “Me contó que la semana que viene hay una reunión clave entre las dos partes para definir las próximas visitas”.

Además, Záffora se refirió a la estadía permanente de la China en Turquía: “Ella va a tener viajes muy esporádicos a la Argentina y la encargada de llevar a los niños a Turquía será Marcela, la madre de la China Suárez”.

Luego, Guido anticipó el malestar de Benjamín Vicuña contra la China: “Hay que ver cuánto dura esto, porque del lado de Vicuña están tranquilos, pero atentos y sigilosos con respecto a algún paso en falso de la China Suárez, porque se la tienen jurada”.

Segundos más tarde, Marina Calabró asomó el plan macabro que tendría ya pensado Benjamín Vicuña para destruir a la China Suárez por haber expuesto sus posibles adiciones en las redes sociales.

El descargo de "la China" Suárez contra Benjamín Vicuña, parte 2. (Foto: Captura de pantalla)

El posible plan de Benjamín Vicuña contra la China Suárez

Marina Calabró dijo en “El Observador” lo siguiente: “A mí alguien cercano a Vicuña me dijo: ‘Benjamín nunca le va a perdonar a Eugenia el posteo que se refería a sus adicciones. No se lo va a perdonar nunca. Si decidió no accionar legalmente ahora ya, a fondo, es porque no quiere alimentar el fuego mediático. Cuando las aguas se calmen, va con todo. La quiere destruir”.

Incluso, Calabró informó que, tras las revelaciones que hizo la China por Instagram, Benjamín Vicuña habría perdido grandes oportunidades laborales y el trabajo que ya tenía planificado con algunas reconocidas marcas.

Por último, pero no menos redundante, Guido Záffora subrayó la molestia del actor chileno para con la mamá de dos de sus hijos: “Vicuña está enfurecido con Eugenia, no hay vuelta atrás”.