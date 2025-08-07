Se desplomó el valor de Mauro Icardi: qué pasó con su carrera y cuánto gana hoy en Galatasaray

Mientras disfruta de su romance con la China Súarez, el 2025 no está siendo un buen año para Mauro Icardi en el aspecto deportivo. El futbolista rosarino, que hace solo unos meses era uno de los goleadores más destacados del Galatasaray, hoy enfrenta un panorama complejo.

Según datos del sitio especializado Transfermarkt, su valor de mercado cayó drásticamente: de estar tasado en 17 millones de euros en diciembre de 2024, pasó a valer apenas 9 millones en junio de este año.

Problemas para Mauro Icardi: Tras el escándalo con Wanda Nara y la China Suárez, el Galatasaray podría desvincularlo: “Falta de compromiso...”.

La principal razón de esta caída fue su prolongada inactividad debido a una lesión grave. Icardi sufrió una rotura de ligamentos cruzados y menisco a fines de 2024, una dolencia que lo alejó de las canchas por varios meses y puso en duda su regreso en plenitud. A esto se suman los recurrentes conflictos en su vida personal, que lo mantuvieron en el centro de la escena mediática más por su entorno que por su rendimiento futbolístico.

A pesar del desplome en su cotización, su contrato con el Galatasaray se mantiene firme y es uno de los más lucrativos de la liga turca. El exdelantero del PSG percibe un salario anual superior a los 10 millones de euros netos, lo que equivale a más de 830 mil euros por mes. Se trata de una cifra que lo coloca entre los futbolistas mejor pagos del país.

Mauro Icardi fue operado por su lesión de rodilla.

El vínculo con el club turco fue firmado en 2023 por tres años, con vigencia hasta mediados de 2026. Galatasaray pagó 10 millones de euros al PSG por su pase, convirtiéndolo en una de las incorporaciones más costosas de su historia. En ese momento, su llegada fue celebrada tanto por la dirigencia como por los hinchas, que lo recibieron como una estrella.

Durante su primera temporada completa, Icardi tuvo una destacada actuación, lo que ayudó a justificar la inversión. Sin embargo, su actualidad dista mucho de aquel momento. Con 32 años y una recuperación aún en proceso, su valor en el mercado europeo está en una curva descendente que preocupa incluso a los directivos del club.

Mauro Icardi fue a la cancha de Galatasaray luego de su lesión de rodilla y la hinchada lo ovacionó.

A pesar de haber recibido ofertas desde Arabia Saudita, el delantero argentino optó por quedarse en Estambul. Según reveló un directivo del Galatasaray, Icardi mostró compromiso con el proyecto deportivo del equipo, aun sabiendo que podría percibir una cifra mayor en otro destino.

La incertidumbre ahora gira en torno a su futuro inmediato. Si bien el contrato lo respalda económicamente, el club espera que pueda retomar la forma física y volver a ser el jugador determinante que fue. Caso contrario, el millonario vínculo podría convertirse en una carga para el equipo turco.

Mientras tanto, Mauro Icardi sigue siendo noticia dentro y fuera del campo. Su figura continúa generando interés, pero cada vez más vinculada a lo extradeportivo que a su talento goleador. El tiempo dirá si logra revertir esta etapa y volver a recuperar el lugar que supo ganarse.