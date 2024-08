“Buena onda”: Marley reveló cuál fue la reacción de Florencia Peña tras conocerse la denuncia en su contra

El nombre de Marley apareció en todos los titulares argentinos el pasado 27 de agosto. Un hombre llamado Adrián Alfredo Molina denunció al conductor por presunta corrupción de menores.

“América Noticias está en condiciones de informar que se ha radicado una denuncia contra Marley por el supuesto delito de corrupción de menores”, destacó América Noticias sobre la denuncia contra el comediante.

De acuerdo con el denunciante, el hecho habría ocurrido en 1996, cuando Marley le habría incitado a tener relaciones cuando era menor de edad.

Confirmó que tuvo un vínculo con Adrián Alfredo Molina, el hombre que lo denunció - Captura de video

“En esa ocasión, me subí a su automóvil en el área de la Avenida Libertador e inmediatamente me llevó por la autopista Panamericana a su casa en la zona Norte. Durante ese trayecto, me intentó agarrarme de la mano, lo cual rechacé. En ese primer encuentro en su casa, trató de seducirme e intentó tener relaciones sexuales, pero me negué, lo cual sentí mucha vergüenza y culpa”, aseveró el denunciante.

Tras la repercusión, el conductor de “Survivor, Expedición Robinson 2024″ decidió defender su caso en diferentes medios de comunicación. Durante una de sus notas, habló sobre la reacción de Florencia Peña, una de sus amigas más cercanas, a la denuncia.

Cuál fue la reacción de Florencia Peña a la denuncia contra Marley

La actitud de la actriz sobre lo sucedido fue revelada por el conductor en LAM. Ahí, le reveló que Ángel de Brito que habría recibido apoyo por parte de muchos de sus amigos del espectáculo. Entre ellos, Florencia Peña.

Marley y Florencia Peña recorrieron Madrid juntos.

“Casi todos. Fue una avalanche de ´Estamos con vos´. Tuve mucho apoyo, muchos famosos me han escrito con buena onda. Flor, también”, le comunicó Marley a Ángel de Brito sobre el apoyo que recibió por parte Peña.

Seguidamente, el conductor aclaró que él no estaba distanciado de la actriz, dado que incluso suelen bromear sobre esos rumores. No obstante, reconoció que ya no se veían como antes debido a sus concurrentes viajes.

Florencia Peña y Marley se divirtieron parodiando a "Casados con hijos".

“Se dice que estamos peleados, pero no entiendo de dónde lo sacan (...)Cuando nos cruzamos ella me dice ‘hoy me dijeron que nos peleamos’. Pero no. Nos llevamos genial, lo que pasa es que ella viajó mucho y después yo también viajé. Obviamente, fue una de las primeras que me llamó, me dijo ‘estoy con vos’, se ofreció a una charla o un café”, cerró Marley sobre su relación con Florencia Peña.

La postura de Marley sobre su denuncia

Desde otro aspecto, el conductor reveló en LAM que decidió hablar para evitar cualquier controversia y aseveró que contó con el apoyo de Telefe.

El conductor habló tras ser denunciado por corrupción de menores.

“Tengo todas las pruebas de lo que dijo es mentira. Saben que todo es mentira y es corroborable (los directivos de Telefe)”, determinó Marley.