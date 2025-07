Se conoció qué dice la denuncia por abuso sexual contra Horacio Grasso en Córdoba

Horacio Grasso, el expolicía de Córdoba que vivía con un cadáver dentro de su ropero, recibió una denuncia por abuso sexual. Este jueves se conoció la descripción de los hechos que son investigados por la Justicia.

Abuso sexual en Córdoba: Horacio Grasso denunciado

“Apenas sale de prisión y va al domicilio fijado, me contacta por primera vez por Facebook, el 29 de abril de 2021. Quería que nos encontremos y contarme sobre su historia”, contextualizó la víctima, según publicó El Doce.

El 3° B, departamento donde se encontró el cadáver en un placar. (El Doce)

La joven, que tenía 25 años, afirmó -siempre según el mismo medio- que fue a su domicilio en la calle Buenos Aires 315, donde la “recibió su pareja”. “Luego de hablar con él, le di la oportunidad de volver a tener una relación. En los próximos meses, yo iba a su casa y cocinábamos, mirábamos películas, etc”.

La denuncia contra Horacio Grasso en Córdoba

Pero lo que inició como una reconstrucción terminó en un abuso, afirmó. “En agosto del 2021 fui y me quedé a dormir en su casa. Cenamos y tomamos un vino. Después de ese vino no me acuerdo más nada”, acotó.

Edificio Gustavo I, de calle Buenos Aires 315, donde encontraron el cuerpo de una mujer en una pared. (Ramiro Pereyra / LaVoz)

“Sé que él consumía cocaína. Estábamos en su habitación, en la cama específicamente y desde ese momento no me acuerdo más nada”, describió sobre su última memoria.

“Solamente tengo imágenes en cabeza de lo que me hizo, pero no me podía levantar ni mover. Me acuerdo de estar sin ropa en cama, de él obligándome a consumir cocaína y yo negándome a eso. Mi próximo recuerdo es ya de día, yendo a la playa de estacionamiento donde dejé mi moto y volverme a mi casa”, agregó.

Luego, explicó lo que siguió en otras jornadas: “Me llama en los próximos días y le dije que no quería tener más contacto con él. Él lo único que hacía era pedirme perdón y que fue culpa del alcohol, que iba a cambiar y que estaba yendo al psiquiatra”.

Según su testimonio, Grasso le aseguró: “Lo que hicimos fue una estupidez de los dos, que fue por el alcohol”. Ella se negó, pero el denunciado insistió con el teléfono de su pareja y hasta se creó usuarios de Instagram y Facebook. “Yo lo bloqueaba de todos lados pero igual se comunicaba y me decía ‘ojalá te mueras´”, expresó.

La última vez que Grasso le habló, contó, fue el 7 de octubre. “Pidiéndome ayuda porque su madre estaba enferma. Y ahí decidí venir a hacer la denuncia”, concluyó.