Axel rompió el silencio y habló por primera vez sobre la denuncia por abuso: “Un daño para toda la vida”

En 2019, Axel enfrentó una denuncia por abuso sexual simple que marcó un antes y un después en su vida. Aunque tres años después fue sobreseído, el proceso dejó huellas profundas tanto en lo personal como en lo familiar. Este domingo, en Almorzando con Juana Viale, el artista habló sin filtros sobre lo que vivió y sorprendió con una confesión conmovedora.

El músico, que en ese momento estaba en pareja con Delfina Lauría, madre de sus cuatro hijos, admitió que la relación se deterioró durante el proceso judicial. “Me sentía incómodo con ella”, reveló, reconociendo que la presión mediática y judicial afectó el vínculo hasta derivar en la separación.

Axel, sentado a la mesa de Juana para contar cómo sorteó a la cultura de la cancelación. (Captura)

El recuerdo más doloroso tras la denuncia por abuso que recibió Axel

En la entrevista, Axel aseguró que fue “la única vez” que agradeció que su madre no estuviera con vida. “Si mi mamá estaba viva, la matan. ¿Y quién arregla eso después?”, dijo con la voz entrecortada. Recordó que su madre lo llamaba cada vez que tomaba un avión, al despegar y al aterrizar, y describió la debilidad y el amor incondicional que ella sentía por él: “Para mi mamá, yo era su John Lennon”.

El artista recalcó que la denuncia fue una sola y que la causa terminó porque se comprobó su inocencia. Sin embargo, hizo hincapié en el daño colateral que generan este tipo de situaciones mediáticas: “Si mis hijos son chiquitos y tienen redes sociales y escuchan algo que no es verdad, les puede hacer un daño para toda la vida”.

Axel también reflexionó sobre la exposición pública de los artistas y la responsabilidad de los medios. “Lo que diga un periodista de espectáculos no es personal, es porque vende. Pero detrás de un artista hay hijos, padres, amigos… hay personas que sufren”, señaló.

Nueva denuncia contra Axel por abuso sexual

Actualmente, el cantante continúa enfocado en su carrera y en su rol como padre, aunque reconoció que ese período fue una verdadera “pesadilla” que cambió para siempre su manera de ver el mundo.