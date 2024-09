Los chats entre Marley y el denunciante que se presentaron a la Justicia como pruebas: “Va a ser muy perjudicial”

La denuncia por presunta corrupción de menores en contra de Marley generó gran impacto en la sociedad y en los medios de comunicación. El conductor fue denunciado públicamente y en la justicia por Adrián Alfredo Molina, quien aseguró que tuvo una relación con el presentador cuando él era menor de edad.

Tras conocerse la denuncia, Marley salió a hablar públicamente en Telefe Noticias y en LAM, en donde manifestó que, si tuvo una relación con Molina, pero que ambos eran mayores de edad. De hecho, el conductor resaltó que su denunciante iba a la universidad, además aseguró que tenía pruebas, las cuales iba a presentar en la Justicia.

En su testimonio, Marley contó que tenía las capturas de los chats en el que Molina lo amenazaba después que él se negara a darle la plata que le pidió. Es decir, el conductor aseguró que su denunciante lo extorsionó con ir a los medios de comunicación a contar todo, ya que poco se sabe de la vida íntima del presentador.

La palabra del denunciante de Marley

Los chats entre Marley y su denunciante que se presentaron en la Justicia

En LAM dieron a conocer las capturas con los chats entre Marley y su denunciante en 2023 que presentó el conductor a la Justicia en la causa en su contra. “Ale, no escuché de vos. Si no nos comunicamos, va a ser muy perjudicial. Necesito que te comuniques con el doctor Apolo o conmigo de manera urgente antes de que no haya vuelta atrás”, decía uno de los chats.

“Espero que te conectes con el doctor o conmigo por las próximas 24 horas”, agregó en el mismo chat Molina. En el programa contaron que Marley pidió la certificación de toda la documentación a un escribano público antes de presentar en la Justicia.

Luego mostraron otra foto en la que el denunciante le dice a Marley que se va a contactar con los periodistas Ángel de Brito y Carlos Monti. “Vos y yo no vamos a hablar nunca más. Simplemente quiero saber si estás interesado en que mi asesor legal te contacte antes de hacer contacto con Ángel de Brito y Carlos Monti”, le dijo Molina al conductor.