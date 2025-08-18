Lucas Benvenuto, denunciante de Jey Mammón, estalló contra la producción de Mirtha Legrand: “Todos riéndose de un abuso”.

La pesadilla de Lucas Benvenuto no termina. El joven que denunció que Jey Mammón lo corrompió cuando tenía 30 años y él 14 sigue sintiéndose revictimizado cuando el conductor vuelve a hablar de su inocencia en público.

Es lo que ocurrió este fin de semana cuando Jey estuvo en la mesa de Mirtha Legrand para hablar de su -una vez más- regreso a la televisión. En ese marco, la conductora le hizo una pregunta fiel a su estilo, que el músico respondió con un chiste, desatando la risa de todos y creando un ambiente confuso considerando la seriedad del tema que Legrand pretendía tocar.

“¿La violación existió?“, le preguntó Mirtha. La respuesta de Jey hizo alusión a un viejo enunciado por parte de la conductora frente a Sergio Schoklender. “No te voy a hacer sentir incómodo querido pero, ¿por qué mataste a tus padres?“, dijo, desatando las risas de todos los presentes. Benvenuto se hizo eco de ese momento desubicado y poco serio, y lo respondió este lunes en sus redes.

“¿Qué tienen en la cabeza?”

“Yo no me pregunto qué tienen en la cabeza, porque yo ya sé lo que tiene él y todos ellos en la cabeza. Lo que yo me pregunto cuando pasan estas cosas, que vuelve a un canal de televisión, es: ¿Qué tienen en la cabeza los productores que contratan a ese famoso? Si ya sabemos que es un psicópata, abusador, me empezaría a preguntar quién está detrás de esto ¿Quién es el que pone la ‘viyuya’ para bancar a una persona que corrompió a un menor de 14 años?“, cuestionó el joven.

“Para mí era obvio que iba a volver, era obvio que se iba a sentar con Mirtha Legrand. Para mí era obvio que le iba a hacer una pregunta punzante... No sé qué se piensa él que iba a ser”, señaló, en relación a la respuesta irónica de Jey cuando Mirtha le preguntó sobre la violación.

No obstante, también cuestionó la invitación: “Ya sabemos que se descabella con las preguntas y ‘qué picante la señora’, pero habría que tener más cuidado. Porque vos sentaste ahí a una persona que corrompió a un menor de 14 años y le preguntaste cómo se sintió, si se sintió mal... Pero no del lado del abusado, sino del lado de la víctima. Una lugar que lamentablemente me corresponde a mí”.

Además, escribió una historia en la que se expresó enojado respecto de las risas detrás de la pregunta de la violación. “Todos riéndose de un abuso. ¿Si existió una violación es sinónimo de risa", destacó Lucas.