El sensual look de Coti Romero para entrenar: con calza y top animal print se llevó todas las miradas en Instagram

Coti Romero no para de sorprender a seguidores en Instagram con las fotos que comparte diariamente en su perfil. En esta oportunidad, la influencer revolucionó a los usuarios y se llevó todas las miradas después de mostrar su look para entrenar en Corrientes.

Después de confirmar su separación con “El Conejo”, la correntina decidió irse unos días a su ciudad natal y refugiarse en su familia y amigos. Además, reveló que una de las cosas que la ayuda a estar bien es entrenar.

En este marco, Coti subió una foto a su historia en el que mostró su look deportivo con una de sus mejores amigas. Ella usó un conjunto de ropa deportiva para sentirse cómoda al moverse en el gimnasio.

Con una calza negra larga y un top animal print dejó ver la silueta de su cuerpo y no paró de recibir corazones rojos. La influencer también tenía unos guantes que permiten agarrar con mayor comodidad los elementos, evitando que el sudor la haga resbalar.

El look de Coti Romero para entrenar. Foto: Instagram

El apoyo incondicional de los fanáticos de Coti al enterarse que tiene problemas de salud

Esta semana, Coti contó que no está pasando uno de los mejores momentos de su vida y tuvo que pedir ayuda a su psiquiatra, quien le recetó antidepresivos. Además, está yendo a terapia para poder asimilar las cuestiones que la preocupan actualmente.

“Estoy con antidepresivos que me recetó el psiquiatra, con psicólogo también”, escribió la ex participante de Gran Hermano. Además, los medicamentos “son muy fuertes” y hace que se maree.

Otra de las cuestiones que preocupó a los seguidores es que la correntina no tiene apetito. “Eso te recuerda cuán importante es la salud mental, tratarse, amarse, hacer terapia, que ayuda mucho y se sale adelante de los dolorcitos que hay en la vida”, expresó la influencer.

Por esta razón, los fanáticos de Coti salieron a bancarla en las redes sociales. “Realmente, nosotras te bancamos, te apoyamos y te abrazamos todos los días sea de cerca o de lejos. Mereces todo lo lindo reina. No te das una idea de todo lo que vas a lograr”, escribió un usuario. “Te amo Co. Sos una pequeña guerrera, no te des por vencida nunca. Sos inmensa”, agregó otra seguidora.