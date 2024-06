Thiago Messi contó a qué Selección le gustaría pertenecer y sorprendió a todos

Thiago, el hijo mayor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, fue uno de los integrantes que el Inter Miami presentó dentro de su equipo semillero Sub-12. Luego del primer partido, que el plantel infantil disputó contra la Real Sociedad, el heredero Messi brindó una tierna entrevista.

En diálogo con el periodista José Ramón de la Morena, Thiago contestó resuelto todas las inquietudes con respecto a su presente y futuro. A la hora de hablar de Selecciones, no dudó en soñar a lo grande con la albiceleste: “Con la de Argentina. Nací en España, sí. Pero no creo que me puedan convencer”.

“Lo más lindo del día fue la experiencia de estar jugando frente a tanta gente y poder mostrar el nivel que todos tenemos”, empezó diciendo Thiago cuando le preguntaron si había sido duro el partido y lo que rescataba de la jornada de jueves en la que empató sin goles con sus compañeros ante la Real Sociedad.

los elegidos de thiago

El joven deportista también se animó a calificar el que considera el gol favorito de su papá y mostró que sabe mucho de la carrera de La Pulga, al hablar de un tanto que sucedió cuando él aún no había nacido: el cabezazo en la final de la Champions League contra el Manchester United del 2009.

Thiago Messi dio su primera entrevista como futbolista. (Foto: X @jrdelamorena).

En otro fragmento de la charla, el hermano de Mateo y Ciro Messi dio a conocer que si tuviera que elegir jugar con un jugador sería Lamine Yamal del Barcelona y eligió entre Haaland y Mbappé. “La verdad que cada uno tiene sus cosas mejores, pero si tengo que elegir uno me parece que me quedo con Haaland. Siempre me gustó”.

¿thiago es zurdo?

A pesar de haber mostrado un talento prematuro muy similar al de su padre, Thiago marcó una diferencia con el crack deportivo: “Le pego con la derecha, con la izquierda no soy muy bueno, no he salido a mi padre. A veces practico con la izquierda”.

THIAGO Y MATEO MESSI: LAS PROMESAS DEL INTER MIAMI

Tanto Thiago como Mateo son parte de las filas infantiles del Inter Miami. El mayor, ya con 11 años, conforma el plantel del sub-12 y comparte filas con Benjamín Suárez, hijo de otro gran futbolista sudamericano: Luis Suárez.

Thiago fue el primero en mostrar interés por profesionalizarse en el arte de la pelota. A sus 10 años, comenzó a probarse en el sub 12 del club de Las Garzas y finalmente quedó entre los elegidos. Según los directivos, el mayor de los niños Messi tiene proyección a futuro y heredó mucho del talento de su padre.

Cuando el mayor de los hijos de Leo y Antonela Roccuzzo empezó a perfeccionarse, Mateo, el del medio, empezó a inquietarse sobre la posibilidad de empezar a jugar también en algún equipo. Sin perder el tiempo, los Messi lo llevaron a probarse y finalmente también quedó en el equipo sub 9.