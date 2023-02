Estudiantes de Río Cuarto rescató un punto sobre la hora

Agónico empate de Estudiantes de Río Cuarto como local, 2 a 2 ante San Telmo, por la tercera fecha de la Zona A de la Primera Nacional. Perdía 2-0 y lo igualó en tiempo de descuento, para evitar lo que hubiera sido su tercera caída al hilo.

La visita sorprendió al Celeste. Pegó primer por el gol de Adrián Fernández a los 24 minutos del segundo tiempo, y pegó dos veces por Agustín Stancato, a los 40. Parecía derrota consumada en el Antonio Candini para el dueño de casa.

La formación de Estudiantes, que rescató un empate en Río Cuarto. Foto: Twitter @EstudiantesRio

Pero los dirigidos por Marcelo Vázquez reaccionaron, y llegaron al descuento por el ex delantero de Instituto, Mateo Bajamich, a los 45. Y en tiempo adicionado al reglamentario, Guillermo Villalba puso un 2-2 con tintes milagrosos.

Estudiantes venía de perder 1 a 0 de local en la primera fecha ante San Martín de Tucumán y posteriormente 2-0 contra Temperley, de visitante. En la próxima fecha visitará a Almagro.