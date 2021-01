Luego de un año en el que predominaron las clases virtuales debido a la pandemia de coronavirus, el ciclo lectivo 2021 parece estar encaminado para que los chicos vuelvan a los colegios. Luego de que la Sociedad Argentina de Pediatría se sumara al pedido del regreso a clases de manera presencial, autoridades del ámbito nacional, provincial y municipal se manifestaron al respecto y de a poco se van estableciendo las medidas para que las escuelas vuelvan a abrir sus puertas.

Si bien en algunos casos resta definir como se aplicarán los protocolos o que medidas se tomarán, y que varios gremios docentes se manifestaron en contra de la presencialidad sin el resguardo de la salud de los docentes, en muchas provincias el regreso a clases fue confirmado con fecha y modalidad. Los distritos que abrirán en febrero el nuevo ciclo lectivo son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jujuy, que lo harán el 17 de febrero; el resto de las localidades lo harían durante los primeros días de marzo.

Las vuelta al aula estará limitado al contexto epidemiológico de cada región (Foto: Gentileza JxC).

En el caso de provincia de Buenos Aires, el retorno será con la mayor presencial posible pero escalonado a partir del 1° de marzo. En esta primera etapa volverán a las aulas los niveles inicial, primaria y especial; mientras que el 8 lo harán las secundarias, técnicas y agrarias; y el 15, los Institutos de Educación Superior, según la resolución que la directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, dio a conocer.

Por su parte en Capital Federal, confirmaron este jueves la vuelta a clases “con la mayor presencialidad posible” de como mínimo 4 horas para el 17 de febrero, al igual que en provincia, será escalonado. los primeros en volver, tanto públicos como privados, serán los jardines maternales, el nivel inicial y primer ciclo de Primaria (1°, 2° y 3° grado) y primer ciclo de Secundaria (1° y 2° año). El 22 comenzará el resto de la Primaria y desde el 1° de marzo se sumará el nivel completo de Secundaria. En conferencia de prensa, Horacio Rodríguez Larreta, detalló que para evitar aglomeraciones en el transporte público tanto alumnos como docentes tendrán prioridad en horarios de ingreso y egreso.

Siguiendo los lineamientos de Nación, cada provincia adoptará los protocolos según la realidad de cada distrito.

La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, detalló que planifican un retorno a clases con sistema bimodal como media para poder sostener los encuentros escolares en medio del panorama incierto que da la pandemia. El inicio de clases está previsto para el 15 de marzo, siempre y cuando la situación epidemiológica provincial lo permita. Las escuelas santafesinas optarán por ir alternando semana a semana entre la presencialidad y la virtualidad; y al mismo tiempo analizan cambios de horarios para evitar aglomeración de personas en el transporte público.

Córdoba, fue otra de las provincias que confirmó que la vuelta a clases será de manera presencial aunque se hará paulatino, por lo que durante las primeras semanas se utilizará un sistema combinado entre clases presenciales y virtuales. El 19 de febrero abren las puertas de los establecimientos educativos para recibir a quienes comienzan a cursar 6° grado y 6° año tanto de establecimientos públicos como privados. Mientras que la mayoría de los estudiantes volverán a las aulas el 1° de marzo con distanciamiento dentro de las aulas y barbijo obligatorio en todo momento, como en cada uno de las regiones del país.

En la mayoría de las provincias predomina el sistema bimodal.

La presencialidad también fue establecida como “fundamental” por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, cuando confirmó el inicio del ciclo lectivo 2021 a partir del 1° de marzo, mientras que detalló que desde el 10 de febrero realizarán clases de refuerzo para que todos los alumnos estén en igualdad de condiciones para el inicio oficial. Al mismo tiempo detalló que la forma en la que se volverá a las aulas va a depender de cada colegio y que “hay protocolos nacionales y nosotros vamos a trabajar con nuestros protocolos”.

En San Luis la fecha prevista para el arranque de clases es el 1° de marzo con modalidad presencial, virtual o mixta, según la situación epidemiológica en esa fecha. Sin muchas definiciones, Alberto Rodríguez Saá señaló durante la visita del ministro de Educación de Nación que “uno de los temas que más debemos tener en cuenta es reconstruir la educación desde la cultura del trabajo y caminar hacia la información, mediante núcleos temáticos”, y señaló como fundamental la priorización de los docentes en el proceso de vacunación.

Durante el 2020 las clases en la mayoría de las provincias fueron puramente virtuales. Jose Gutierrez | Los Andes

Las clases para el nivel inicial y primario comenzarán el próximo 17 de febrero en Jujuy, mientras que Secundaria lo hará el 22 y el nivel superior recién el 5 de abril. Se implementará la bimodalidad, es decir combinarán la presencia con la virtualidad, informó el Ministerio de Educación provincial.

En La Pampa desde el 8 de febrero se dará continuidad a la unidad pedagógica 2020-2021 con estudiantes de los niveles Primario y Secundario; mientras que el ciclo lectivo oficialmente comenzarán el 8 de marzo para los tres niveles educativos, ya que del 1° al 5 de dicho mes se llevarán adelante jornadas intensivas de formación docente. El gobernador Sergio Ziliotto informó que el retorno será tanto en modalidad virtual como presencial y remarcó que la intención provincial es que el personal educativo esté vacunado antes de marzo.

El gobernador mendocino Rodolfo Suárez afirmó que el 1 de marzo vuelven las clases. Ignacio Blanco | Los Andes

Tucumán volverá a las aulas bajo un sistema dual a partir del 1° de marzo, pero ante el incremento de casos el gobernador Juan Manzur sostuvo que el arranque “va a depender de como marche la curva epidemiológica en la provincia” y señaló que “al más mínimo riesgo, vamos a reevaluar el inicio de clases el 1° de marzo. Tucumán es la provincia más densamente poblada y a partir de ahí tenemos que tomar la mayor cantidad de recaudos posibles”.

Si viajamos al sur, la realidad de Neuquén es similar que la de Tucumán ya que la ministra de Educación, Cristina Storioni remarcó que si bien la vuelta a clases está enfocada en la presencialidad, esta se ve condicionada por el contexto epidemiológico que atraviese la provincia. El ciclo lectivo iniciará el 3 de marzo y sería en principio alternando entre la presencialidad y la virtualidad.

En Chaco las clases presenciales serán obligatorias. Ignacio Blanco | Los Andes

Santiago del Estero es la provincia con la fecha más tardía para la vuelta a clases: 15 de marzo. La ministra Mariela Nassif sostuvo que de seguir estable la curva de contagios en la provincia, la vuelta a las aulas será de manera presencial pero gradual y con protocolos. Los alumnos de 5° y 6° año y 7° grado que no hayan alcanzados los objetivos pedagógicos propuestos durante el 2020 volverán el 17 de febrero.

También mirando de reojo como avanzan los casos de COVID-19 en Entre Ríos, Gustavo Bordet confirmó que la vuelta a clases será el 1° de marzo, y lo harán todos los niveles. El Gobernador entrerriano señaló que se siguen los lineamientos nacionales para volver a los colegios, pero que la provincia realiza protocolos específicos adaptados a la realidad que se vive a lo largo y ancho de Entre Ríos: serán grupos de 15 estudiantes máximo y bajo sistema bimodal alternando una semana cada uno para aquellos grupos mas numerosos.

Las escuelas santiagueñas se preparan para la vuelta a clases.

En Río Negro, el retorno a clases será bimodal, sin comedor y con turnos de tres horas. Las tareas de revinculación comenzarán el 8 de febrero, mientras que el año escolar comenzará oficialmente el 3 de marzo con grupos reducidos como en suelo entrerriano de 15 estudiantes. Gabriel Belloso, subsecretario de Asuntos Institucionales del Ministerio de Educación, detalló que durante los primeros tres meses no estarán habilitados los comedores y el ingreso o salida de los establecimientos será escalonado para evitar amontonamiento de alumnos, padres y docentes.

En la provincia más sureña, en Tierra del Fuego se implementará un sistema de “presencialidad administrada” que dependerá del contexto epidemiológico y del proceso de vacunación. Si bien no hay confirmaciones, la fecha estipulada para el inicio de clases este 2021 es el 1° de marzo. Aunque la ministra de Educación fueguina, Analía Cubino señaló que “lo primero será concluir las actividades de los estudiantes que están terminando el nivel secundario; quienes volverán el 17 de febrero de manera virtual y con la realización de un trabajo final integrador”.

Clase virtual no desaparecerán este 2021.

Corrientes también será una de las 14 provincias que retomaran las clases el 1° de marzo y será bajo las tres modalidades establecidas: presencial, no presencial y combinada en todos los niveles. En su reunión con el ministro Trotta, Gustavo Valdés afirmó que “se hará un gran esfuerzo” para que se inicien las clases presenciales, esta modalidad estará íntimamente relacionado con la evolución de la pandemia y el plan de vacunación.

El 8 de marzo es la fecha establecida en La Rioja para la vuelta a clases pero aún no se definió bajo que modalidad se hará: el ministro de Educación provincial, Ariel Martínez, señaló que evalúan “las tres estrategias dispuestas por el Consejo Federal, la presencialidad, la virtualidad y las combinadas”. Para definir cual implementará se estudiará “la situación epidemiológica de cada distrito o departamento”.

El ciclo lectivo a lo largo y ancho del país comienza entre el 17 de febrero y el 15 de marzo. Ignacio Blanco | Los Andes

Por su parte en Santa Cruz, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez, señaló que “la presencia será progresiva a medida que avance la vacunación”. Al mismo tiempo se estableció que la presencialidad será en grupos de hasta 10 estudiantes por curso y por menos de dos horas; y se mantendrán las clases virtuales. La fecha que se baraja hasta el momento es el 1° de marzo.

En Chaco las clases serán presenciales y obligatorias desde el 1° de marzo, y el objetivo del Gobierno provincial es que el cuerpo docente esté vacunado para esa fecha. Al mismo tiempo, Jorge Capitanich señaló que la presencialidad será masiva o alternada según la realidad que esté atravesando cada departamento en relación al coronavirus.

El uso del barbijo será obligatorio en todo momento.

En la provincia de Chubut la irregularidad en cuanto al dictado de clases no se la puede adjudicar de lleno a la pandemia ya que hace cuatro años que enfrenta conflictos con los docentes. Este jueves el Gobierno provincial citó a los trabajadores de la educación de ambos sectores para presentar las cuatro etapas que se establecieron para sostener la actividad durante el 2021, en las mismas se detalla que la presencialidad no será obligatoria. A pesar de esto no hay definiciones que establezcan si vuelven o no las clases el 1° de marzo.

Por su parte en Salta las clases iniciarán el 1° de marzo con sistema bimodal, durarán tres horas (9 a 12 horas) y serán grupales ya que la presencialidad será intercalada, la otra parte del grado seguirá con las clases virtuales. La cantidad de estudiantes por grupo se determinará según la infraestructura del establecimiento educativo.

Los establecimientos educativos se preparan para volver de la manera mas segura. Los Andes

Todos los niveles educativos comenzarán el 1° de marzo en Misiones y será con una presencialidad del 50% bajo el régimen de un modelo híbrido que combina presencialidad y virtualidad, es decir, “la semana en que no asistan, los alumnos continuarán con clases virtuales. De esa manera podremos preparar las escuelas para aplicar los protocolos. Tuvimos una experiencia en noviembre que no generó ningún contagio”, detalló el ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff.

Misma fecha tendrán las clases en San Juan y según detalló el gobernador Sergio Uñac todo apunta a que la modalidad que predomine será la presencial: “Los protocolos están trabajados, es nuestro objetivo y vamos a intentar que sea una realidad”, señaló. La modalidad a implementar dependerá de la situación epidemiológica de cada departamento.

El objetivo es que la "escuela en casa" no sea algo constante y que conste con respaldo presencial en colegios.

En Catamarca el inicio lectivo será a partir del 8 de marzo y se planteará un modelo dual, es decir, alternado presencial y virtual de acuerdo a la situación epidemiológica de cada jurisdicción. Desde el Gobierno aclararon que, la vacunación, no es condición “indispensable” para la presencialidad, señalando que durante el 2020 se volvieron a clases en establecimientos rurales y de período especial sin inconvenientes.

Nota en desarrollo.