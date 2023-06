El estremecedor video de El Noba usando un casco que le regaló un fan: “Las señales de la vida”

Lautaro René Coronel, conocido artísticamente como El Noba, se perfilaba para ser uno de los cantantes de RKT más exitosos del país. Sin embargo, el joven de Florencio Varela sufrió un grave accidente con su moto y perdió la vida días después en un hospital. Desde entonces, su familia, sus fans y colegas, deciden honrar su memoria a través de su música, videos y homenajes de todo tipo.

Desde paredes pintadas con su rostro hasta autos de alta gama intervenidos con su nombre. El Noba quedó inmortalizado gracias al cariño de su gente. Figuras como L-Gante y La Joaqui lo recuerdan cada vez que pueden: en cada aniversario y durante sus shows en vivo.

La Joaqui recordó a El Noba en el día de su cumpleaños: “Este era nuestro verano” Foto: Instagram

Mientras que sus fanáticos mantienen viva su memoria a través de videos y fotografías. No es raro encontrar en las redes sociales cuentas dedicadas al cantante que continúan activas y cada día comparten material de archivo.

Recientemente, salió a la luz un video poco visto del músico junto a La Joaqui en pleno rodaje de “Pica”, la primera colaboración entre ambos artistas. Como puede verse, ambos colegas eran muy unidos y compartían un sentido del humor bastante similar por lo que en sus encuentros no faltaban las risas.

La Joaqui recordó a El Noba. Foto: Captura

El video de El Noba que conmovió a sus fans

Hace unos días, apareció en TikTok un video de El Noba mientras estaba de gira. Como puede verse en las imágenes, el cantante viajaba en un micro acompañado por su equipo. Durante la grabación, respondió un par de preguntas con la simpatía que lo caracterizaba.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue un objeto que mostró frente a cámara. “Estamos en Mendoza, me regalaron un casco, wacho”, comentó mientras se lo ponía sobre su cabeza. “Bueno, así se pone, creo”, agregó antes de quitárselo.

Por su parte, los usuarios de la red social no tardaron en comentar acerca de esta particularidad, relacionada a su muerte. “Un viajero del tiempo le regala un casco al Noba, pero no logra torcer su destino”, “el futuro lo quería vivo aún pero él no lo entendió” fueron algunos de los mensajes de sus fans más conmovidos.

El estremecedor video de El Noba usando un casco que le regaló un fan: “Las señales de la vida” Foto: TikTok

Mientras que otros fueron más allá con las especulaciones y compartieron sus profundas reflexiones: “El que le regaló un casco algo sabía” y “las señales de la vida”.