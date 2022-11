La mamá de El Noba reveló la forma en la que se presenta su hijo: “A veces estamos en mi casa y viene”

La mamá de El Noba continúa brindando detalles acerca de cómo transita el duelo y recuerda a su hijo fallecido tras un accidente en moto. Recientemente, Vanesa Aranda dio una entrevista y habló sobre la forma en la que se conecta con él y lo mantiene presente en su memoria.

“Yo siento que él me dice ‘Vamos Vanesa, vos podés’, porque siempre me decía eso”, sostuvo la madre de El Noba en una entrevista de El Nueve. Aranda también contó que recientemente recibió una clara señal de su hijo. “¿Viste que los colibríes están un ratito y se van? La semana pasada estuvimos en la casa de mi mamá y él estaba ahí. Y yo sé que era él. Ahí sí me di cuenta que era él. A veces estamos en mi casa viene, está y se va. Yo sé que es él”, aseguró.

El Noba junto a su mamá Foto: web

En la charla profunda admitió que esta clase de conexión no se trata específicamente de un solo pájaro, sino que es más bien el significado detrás de él. “No sé si es el mismo colibrí, pero es un colibrí. Yo a mi hijo lo llevó acá: en mi corazón, en mi mente, y siempre está, cotidianamente”, concluyó.

Lautaro Coronel, más conocido como “El Noba” en el ambiente de la música urbana, falleció en junio de este año, luego de permanecer internado durante 10 días en terapia intensiva tras sufrir un accidente en moto. El cantante de 25 años, referente de la cumbia 420, estuvo en estado crítico luego de haber impactado contra un auto.

EL EMOTIVO MENSAJE DE LA JOAQUI TRAS DE LA MUERTE DE EL NOBA

Como cada 3, La Joaqui publicó un mensaje para recordar a su amigo. “Otro 3 que pasa. El mundo sigue como si nada hubiera pasado, pero tu banda te sueña como si todo. L.B.D.N”, escribió en una historia de Instagram junto a la foto de una lata de cerveza que tiene la ilustración del músico.