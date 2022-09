La mamá de El Noba habló de su hijo a 3 meses de su muerte: “Él quería que no lo olviden”

A 3 meses de la muerte de El Noba, su mamá, Vanesa Aranda, habló acerca de cómo transita el duelo y el recuerdo presente del cantante de cumbia. En diálogo con América Noticias al Mediodía, aseguró que siente su presencia todo el tiempo y se quebró al aire.

“Mi hijo siempre está conectado conmigo” aseguró la mamá de El Noba en una entrevista con Guillermo Andino, quien le preguntó si sentía la presencia del joven cantante. “Sí. Siempre. Sé que él está conmigo y no dejó a su mamá” añadió movilizada.

El Noba junto a su mamá Foto: web

El periodista quiso saber cuáles eran las señales que recibía por parte del músico. “Yo me dedico a la pastelería. Hubo muchas veces que no quería seguir más. Un día me mandaron un mensaje por Instagram para invitarme a dar una explicación de lo que hacía en una exposición” explicó Vanesa y sostuvo que primero no había aceptado pero que después cambió de opinión. “Siento siento que él me dijo que tenía que hacerlo porque es lo que él quería. Siempre decía que su sueño era que yo tuviera una pastelería” confesó, quebrada por las lágrimas.

“¿Sos consciente del fanatismo que generó tu hijo?” le preguntaron durante la charla. “Sí. Ahora sí. Me siento orgullosa de ser la mamá de quién soy” respondió la madre de El Noba.

La mamá de El Noba habló sobre hacer un show homenaje a su hijo

En la entrevista, Vanesa Aranda dejó la puerta abierta a la posibilidad de hacer un acto o recital en homenaje a su hijo. “Eso es un tema que hay que hablar con su manager. Por ahora no, pero seguro que en algún momento lo voy a hacer. El quería que no lo olviden. Sé que mi hijo fue el mejor y por eso estoy orgullosa de que me reconozcan como la mamá de El Noba”, sentenció.