La Joaqui habló sobre su conexión mística con El Noba: “Hago música que me hace sentir más cerca de él”

La Joaqui pasó por Caja negra, el ciclo de entrevistas de Julio Leiva, y habló sobre su fuerte historia de vida, su paso por las batallas de freestyle y, sobre todo, el fuerte vínculo que forjó con El Noba. A cuatro meses de su fallecimiento, la cantante asegura que sigue presente en su vida.

“Cuando se fue Lauti, sentí que la magia abandonó el mundo” confesó La Joaqui haciendo referencia a la muerte de El Noba. También contó que sigue yendo a comer a la casa de la mamá del músico y tiene una gran relación con su familia y equipo de trabajo.

Además, abrió su corazón y explicó cómo es su fuerte conexión mística con él. “Cuando perdés a alguien muy cercano empezás a asociar y buscar respuestas a cosas. Y me acuerdo que él me decía ‘cuando te pegues no vas a dejar de ir a comer guiso a lo de la Vane’” recordó y más tarde agregó: “Ahora entiendo, él me estaba diciendo ‘por favor si yo no estoy andá’ o no sé tal vez son cosas mías, es creer o reventar”

La última colaboración entre "El Noba" y "La Joaqui" / Gentileza

“Cuando filmamos Butakera terminé de entender todo lo que él hizo para facilitarme a mí un montón de cosas que yo quería adentrarme más” dijo acerca del ambiente de las motos. “Era un reino que me compartió él, que ahora me encanta” sostuvo y agregó: “Hago música que me hace sentir más cerca de él.”

Acerca del hit que lanzaron, en colaboración con Alan Gomez, la marplatense se mostró agradecida con su amigo. “El día antes de morir, él fue y cumplió con el tema que nosotros decíamos que iba a ser nuestro mejor tema. Antes de irse cumplió con todo lo que había prometido” reflexionó.

La Joaqui estrenó "Butakera" con El Noba y Alan Gómez (Foto: IG @alangomez)

La Joaqui contó una experiencia mística que vivió luego de la muerte de El Noba

Durante la entrevista con Julio Leiva, La Joaqui decidió contar una anécdota que refleja su conexión especial con El Noba. “Lauti es fanático de Lacoste, la semana después que él muere, nos sale un viaje a Brasil y cuando llegamos el evento era todo patrocinado por Lacoste” recordó.

También agregó que, en ese mismo momento le mandó un mensaje a la mamá del músico “porque necesitaba que alguien me diga ‘sí Joaqui, es así’ y Vane me dijo ‘obvio mi amor, está acá con nosotros, él siempre te va a ayudar’”.

El Noba junto a su mamá Foto: web

Por último, para agregar otro suceso llamativo contó que, en ese mismo viaje, se juntó con un productor musical y él le regaló las mismas gafas que El Noba usó en el videoclip de “Butakera”. Con una sonrisa en su rostro, la cantante aseguró: “No puede ser casualidad algo así.”