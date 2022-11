Economistas tucumanos en el mundo

Su relación con los Premios Nobel del mundo fue un interesante momento de la explicación del doctor Víctor Elías en el reportaje realizado en la televisión local. Negó que haya estado cerca de obtener ese premio, pero hizo interesantes comentarios.

- Y usted cómo siente o vive cuando sus amigos que son Premios Nobel, o están en algún evento. Que siente usted, que siente un tucumano ante todas esas figuras del mundo.

- En general, no sé tanto del europeo, pero el americano tiene un sistema de vida que uno se siente bien, Por ejemplo, cuando yo fui a Chicago las grandes figuras eran Milton Friedman, George J. Stigler, Theodore W. Schultz. En esa época no había Nobel, en el año 60. El Nobel se crea en el 69. Después todo ellos fueron Nobel, Robert Mundell. Siempre los ve en el pasillo. Si usted hace “toc toc” y entra y siempre estaban. Son muy accesibles y lo hacen sentir bien a uno. En cambio el europeo es más complicado. Ellos creo que tienen menos grandes figuras, mucho emigraron a Estados Unidos. No es fácil tener el contacto normal. Allá sí, lo ven en el ascensor, conversan en el ascensor, lo ve en el baño, conversa en el baño. Además invitan a la casa seguido. Lo hacen lavar los platos junto con ellos, porque este no tienen empleado que administre la casa. Después uno les toma mucho cariño y siente una gran alegría.

- ¿Usted siente que estuvo cerca del Nobel?

- No.. no no.. es otra esfera, otra galaxia. Ahora es increíble. Todas las personas con este sistema informático lo tienen a usted catalogado. Cuántas citas tienen este. Después las revistas están clasificadas de muchas formas, y después están los discípulos. Pero ahora uno se siente más fuerte que antes. Tenemos discípulo como Silvana Tenreyro, que está haciendo una enorme carrera en Inglaterra, que ahora debe estar preocupada en las discusiones de la libra de la libra, porque ellas es del Comité de Política Monetaria de Banco de Inglaterra. Hay otro, (César) Sosa Padilla que ha hecho una linda carrera en Notre Dame, trabaja mucho sobre los bonos soberanos. En el Fondo Monetario tenemos seis personas.

- Tucumanos?

- Tucumanos.

- ¿Alumno suyos?

- Si si si. En un momento manejamos, yo digo entre comillas, como 20 bancos centrales y tres organismos internacionales, (Alberto Roque) Musalem, era representante del Banco Mundial en Bulgaria, Después, de los alumnos latinoamericanos, estaban todos bien colocados, eran muy importantes en los bancos centrales de Latinoamérica. Pero no es fácil mantener el contacto cuando ellos cuando están en la plena actividad y son tareas muchas confidenciales.