Elecciones de San Juan: Uñac votó y expresó su desacuerdo con el fallo que le impide su reelección

El gobernador Sergio Uñac cumplió con su derecho ciudadano y emitió su voto en estas Elecciones 2023 en San Juan, para elegir a legisladores, intendentes y concejales. Pero, momento antes de hacerlo, se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que suspendió las elecciones a gobernador y vicegobernador para definir si él puede volver a ser reelecto.

“Tomé el camino de acatar el fallo, pero no lo comparto”, confió a la prensa el mandatario al llegar al colegio Froilán Ferrero, en Pocito, donde le tocó emitir su sufragio.

“Estamos vivienda esta elección con mucha expectativa. Creo que lo importante es que hemos cumplido el fallo de la Corte Suprema, no lo compartimos pero lo cumplimos. Es un hecho raro, inédito, pero somos respetuosos como ciudadanos”, confió Uñac.

Luego detalló: “Yo voy a contestar al fallo, pero a mí no me han notificado. Hay un proceso iniciado contra el ciudadano Sergio Uñac y hay un proceso que ha llegado al máximo tribunal, que ha contestado. Pero a mí, como ciudadano, nunca me han notificado. Al derecho de defensa hay que respetarlo, pero parece que en este caso en particular, no”.

Uñac sobre el fallo momentos antes de votar: "Yo voy a contestar al fallo, pero a mí no me han notificado. Foto: Diario de Cuyo

Y agregó: “En realidad la palabra legal de la medida es suspensión, pero yo no puedo decir nada del proceso, porque nunca me han preguntado. Yo me siento suspendido por una fecha, hay que ver si me sacan del campeonato”.

En cuanto a cómo actuará después de la decisión de la Suprema Corte, el gobernador aseguró que “esto se vence el miércoles, antes de ese plazo formal voy a responder. Pero hay que tener en cuenta que va a haber una Cámara conformada y no va a haber gobernador, es algo que el fallo no contempló. Fue una medida extemporánea, tres días antes de la elección”.

“La Constitución me habilita un periodo más. Hay que seguir lo que dicen las constituciones y si no te gusta hay que cambiar las leyes. La vulneración de paralizar la elección tres días antes es, por lo menos, suspicaz”, concluyó.