Elecciones en San Juan: jornada electoral arrancó sin problemas

San Juan elige este domingo a sus representantes legislativos, intendentes y concejales en elecciones desdobladas de las nacionales. Los comicios comenzaron pasadas las 8 “de forma normal”, según anunciaron desde la sede de Tribunal Electoral de la provincia.

En una elección en la que no se elegirá gobernador por la resolución de la Corte Suprema que hizo lugar a una medida cautelar contra la postulación del actual mandatario, Sergio Uñac, los sanjuaninos comenzaron su jornada de responsabilidad ciudadana para elegir a sus nuevas autoridades provinciales (diputados, intendentes y concejales).

Según se informó desde el Tribunal Electoral, los comicios se iniciaron “en forma normal, con pocas demoras en algunas mesas puntuales hasta la llegada de las autoridades de cada receptora de votos”.

También detallaron que para este domingo hay 603.276 electores habilitados para votar en 1.795 mesas distribuidas en 234 escuelas.

En una jornada ideal, San Juan se dispone a elegir a 19 intendentes (entre 365 candidatos), 17 diputados proporcionales y 19 diputados departamentales. Mas de 6.300 candidatos conforman la oferta electoral de San Juan, producto de la vigencia del Sistema de Participación Democrática (SIPAD), similar a la Ley de Lemas.

¿Por qué se teme a obtener votos nulos en San Juan?

Existe el temor de obtener votos nulos más de lo normal según analistas de la provincia, ya que la particularidad de esta elección es el volumen de boletas que se presentan ante los sanjuaninos a la hora de elegir. Y la confusión estará a la orden del día.

Debido a la cuestionada Ley de Lemas, hay muchas listas similares pero no iguales. Es decir que en esta provincia no se utiliza el método de selección de precandidaturas sino que se implementó el ‘Sistema de Participación Democrática Abierta (SIPAD)’. El funcionamiento es lo que conocemos como lemas y sublemas o agrupaciones y subagrupaciones políticas. Es decir que un lema o coalición puede estar integrado por muchos sublemas o listas y resultará electo el sublema (o lista) que dentro del lema (o coalición) más votado, obtenga la mayor cantidad de votos. Por lo que se repetirán nombres en distintas listas, lo que será un alboroto para el votante.

La curiosidad de tener nombres que no compiten y figuran, como el caso de los candidatos a gobernador y vice, cuya elección fue suspendida por la Corte Suprema.

¿Por qué la Corte Suprema suspendió la votación de Gobernadores en San Juan?

Desde la oposición -más precisamente desde Evolución Libertad- pidieron que se impugne la candidatura del actual Gobernador de San Juan, ya que sostienen que va en contra de lo que establece la Constitución provincial: sería el tercer mandato de Uñac.

¿Cómo? Según consta en el documento difundido por la Corte Suprema, en la solicitud de impugnación se detalla que Uñac basándose en el artículo 175 que establece que “el Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces”.

Y Vallejos Mini detalla que Uñac ya cumplió con estos dos mandatos: “Sergio Mauricio Uñac resultó elegido vicegobernador para el período 2011-2015, luego gobernador para el período 2015-2019 y nuevamente gobernador para el período 2019-2023, ocupando tales cargos de manera íntegra y consecutiva”, se detalla en el documento.

Qué pasa si no voto este domingo en San Juan: de cuánto es la multa

De acuerdo a lo que informó el secretario del Tribunal Electoral, Pablo Yacante a Estación Claridad, el monto que deberán pagar aquellos sanjuaninos que no asistan a votar el domingo y no presenten justificativo será de $30.000. Luego de los comicios, el Tribunal Electoral citará a cada ciudadano para que haga los descargos y allí evaluará si se le aplica o no la multa.