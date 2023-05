Sergio Uñac remarcó que se “suspendió” la voluntad de los sanjuaninos y cuestionó la relación de la Corte Suprema con la oposición

Finalmente, Sergio Uñac rompió el silencio y habló sobre la suspensión de las elecciones en San Juan. El actual Gobernador, que iba por su reelección, sostuvo que los sanjuaninos fueron “destratados” por la Corte Suprema de la Nación y cuestionó duramente su intervención.

“La primera consideración que quiero hacer es que no me he colocado saco y corbata, que hacía mucho que no lo hacía, para hablarle a la Corte. Porque si es por el destrato que la Corte ha tenido para con los sanjuaninos, la vestimenta obviamente debería ser otra”, así arrancó la cadena provincial Uñac.

Seguido a esto, señaló que cree que “la Corte está confundiendo mansedad con estupidez”, y remarcó: “Los sanjuaninos somos mansos, pero no tenemos esa otra característica”. Al mismo tiempo, enfatizó que se enteró de la decisión de la Corte Suprema de Justicia por los medios de comunicación.

“Desde lo personal y lo institucional, no lo comparto, pero voy a acatar lo dispuesto”, señaló y luego manifestó su postura al respecto de la intervención del mayor ente de Justicia en las elecciones sanjuaninas para definir los cargos de Gobernador y Vice.

“Es desconsiderado para con los sanjuaninos a 4 días de una elección y habiendo dispuesto de todos los mecanismos y recursos necesarios para llevar adelante el proceso, suspender el acto electoral”, comenzó diciendo Uñac y remarcó que demoraron 30 días en definir la situación, sin contemplar los “esfuerzos económicos e institucionales” que hizo San Juan.

Al mismo tiempo, remarcó que “se ha suspendido nuestra voluntad” y que él nunca buscó soluciones a problemas partidarios o políticos fuera de la jurisdicción de la provincia. “Creo en serio en el federalismo y en la autonomía de las provincias”, enfatizó y agregó: “El Tribunal Electoral, que es el organismo competente en la provincia, habilitó mi candidatura a gobernador, pero otros candidatos no conformes acudieron a la Corte Suprema”.

También recordó que hace casi un mes el Procurador de la Nación sostuvo que la Corte “no debería intervenir en la elección de la provincia de San Juan. No obstante, la Corte a cuatro días del acto electoral se expide suspendiéndolo y sin resolver la cuestión de fondo”.

Con respecto a la manera y en los tiempos que se lanzó esta medida cautelar, Uñac señaló: “No voy a hacer especulaciones políticas, simplemente leeré un textual de una dirigente nacional. A minutos de conocerse la noticia, tuiteó: ‘Les frenamos las rereelecciones’”, enfatizó el sanjuanino apuntando contra la reacción de Patricia Bullrich.

Tuit de Patricia Bullrich luego de que la Corte Suprema suspendiera las elecciones en San Juan.

“’Les frenamos’, esta dirigente de un partido opositor se hace parte de una acción interpuesta por la Corte para suspender las elecciones en dos provincias”, repitió y enfatizó: “Sería institucionalmente grave, y políticamente inaceptable, que la Corte tomara decisiones en forma conjunta con dirigentes en torno a elecciones de las provincias argentinas”.

Qué dijo Uñac sobre las elecciones que si se realizarán el domingo 14 de mayo en San Juan

Además, se lamentó que una “decisión externa, inoportuna, rodeada de subjetividades partidarias y desconsiderada de nuestra autonomía, suspenda y altere nuestro proceso electoral”. Y aclaró que este domingo se vota en San Juan para definir diputados provinciales, intendentes y concejales.

Uñac pidió a los sanjuaninos que vayan “masivamente a votar. Demostremos que los sanjuaninos queremos elegir a nuestras autoridades sin limitaciones ni condicionantes”. Y luego le habló a “los que no quisieron dirimir en las urnas” comentando un dicho de su padre cuando veía una situación en la que faltaba coraje: “Las batallas que no se enfrentan, te persiguen toda la vida”.

“Sanjuaninos y sanjuaninas defendamos lo nuestro. Nuestra autonomía, nuestras instituciones; tenemos el derecho a elegir quienes conducirán el destino de nuestra querida provincia”, concluyó la cadena provincial.

Elecciones en San Juan: ¿por qué la Corte Suprema suspende la votación de Gobernador?

Desde la oposición, más precisamente desde Evolución Libertad, que pertenece a la alianza de “Unidos por San Juan” pidieron que se impugne la candidatura del actual Gobernador de San Juan, ya que sostienen que va en contra de lo que establece la Constitución provincial: sería el tercer mandato de Uñac.

¿Cómo? Según consta en el documento difundido por la Corte Suprema, en la solicitud de impugnación se detalla que Uñac basándose en el artículo 175 que establece que “el Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces”.

Y Vallejos Mini detalla que Uñac ya cumplió con estos dos mandatos: “Sergio Mauricio Uñac resultó elegido vicegobernador para el período 2011-2015, luego gobernador para el período 2015-2019 y nuevamente gobernador para el período 2019-2023, ocupando tales cargos de manera íntegra y consecutiva”, se detalla en el documento.

Ante este pedido, la Corte Suprema hizo lugar al pedido y suspendió las elecciones previstas para el 14 de mayo, hasta que las partes presenten los documentos necesarios: tienen un plazo de 5 días. “La intervención de esta Corte se torna imperiosa para que sean respetados los principios fundacionales del federalismo argentino”, sostienen en el documento firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. En tanto, Ricardo Lorenzetti no votó.