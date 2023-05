Terminal de Ómnibus de Rafaela: mayores exigencias al concesionario para hacer las obras y hasta analizan rescindir el contrato

El Concejo Municipal le impondría nuevas exigencias al concesionario de la Nueva Terminal de Ómnibus de Rafaela para poder acceder a las obras que proponen la readecuación del edificio. Así surgió de la reunión que mantuvieron los ediles con el Jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo y el secretario de Desarrollo Urbano, Diego Martino.

Luego del encuentro -que no contó con la presencia de la prensa- Lombardo hizo declaraciones a los periodistas. Allí recordó que durante la pandemia, el transporte estuvo parado. Pero que ya estamos en una situación de normalidad. En ese marco, se logró acceder a un plan de obras, con fondos principalmente de la Nación. Y lo que se excedía de lo pautado originalmente, lo debía poner la Municipalidad de Rafaela. Si bien se licitó, luego comenzó el proceso inflacionario que aún no se detuvo. Eso hizo que se declarara desierta esa licitación y que, en las últimas semanas, se firmara nuevamente un convenio con la Nación: el mismo monto de dinero (unos 100 millones de pesos) pero con menos cosas para hacer. Y ya no podría la diferencia la Municipalidad de Rafaela. Ese convenio lo debe refrendar el Concejo Municipal. Pero antes, quieren tener conversaciones con el privado

Esa fue la información presentada. Pero, los concejales, plantearon que, hasta ahora, todas las inversiones las pone el Estado y el privado, que es el responsable de ello, no lo está haciendo ni compensando esto de alguna forma. La idea es también plantear algunas necesidades y algunas obligaciones que debería estar atendiendo la concesión”, dijo Lombardo.

¿Qué obras se harían? “Es un cambio de paradigma, porque hay obras de reparación y de modificación fundamentalmente, lo llamaríamos lo que es la zonificación de la terminal, tratando de agruparla en distintos sectores, se incorporan algunos locales más, uno que están destinados a encomienda, otro que están destinados a locales comerciales (agrupados hacia el este), en la zona central estaría tal vez que tiene que ver con boletería y movimiento público en general. Y el lado oeste con toda la zona de encomiendas. Se estarían cambiando los estacionamientos de la terminal, el actual estacionamiento público pasaría a ser estacionamiento para el personal de la terminal, y el estacionamiento público pasaría al frente de la terminal, al lado donde hoy está el estacionamiento de remises. Se perfilan los canteros de Avenida Salva, así como para ingreso a la terminal, de manera que tengan un ingreso más cómodo los micro de larga distancia, se genera un solo ingreso a la terminal -hoy cuenta con dos ingresos, uno de esos se elimina, va a tener un solo ingreso- con puertas automáticas, se genera una modificación en los canteros de las inmediaciones, digo de la terminal, para facilitar el tránsito a partir de lo que es la experiencia de lo que vivimos en esta etapa”, comentó Lombardo. Además, “cielorrasos, techos que tenían problemas de filtraciones, desagües, algunas cuestiones de problemas que tienen que ver también con cuestiones cloacales que también estarían incorporadas en el convenio”.

¿Se podría rescindir el contrato? “Es parte del análisis”, sentenció el Jefe de Gabinete. Y admitió que algunos concejales “insiste con la postura” y “analizar con más fuerza la posibilidad de rescisión”.

Por parte del Ejecutivo admitieron charlas para compensar los incumplimientos que el propio concesionario admite que se dieron, en particular, durante la pandemia. Allí, cedieron algunos espacios para el uso de la Municipalidad.

una serie de conversaciones como es lógico en una relación de concesión con un privado. Ha tenido durante una etapa y durante este último tiempo el concesionario, digamos como una alternativa al incumplimiento de sus obligaciones, fundamentalmente con lo que fue esta etapa que te mencionaba anteriormente, está atado a la dificultad económica surgida de la pandemia. Bueno, la cesión de espacios para uso del municipio, ahí tenemos alojados todos los minius de transporte público, están las oficinas de protección civil también del municipio. Bueno, eso lo están planteando como parte de compensar quizás alguna de sus deficiencias en cuanto al cumplimiento del convenio establecido en la concesión. Pero bueno, son todas cosas que seguimos analizando, de la conversación con los concejales indudablemente surge también la necesidad de más exigencias, es parte de lo que vamos a negociar en esta etapa, entendiendo que también tenemos una oportunidad para la ciudad que no podemos desaprovechar. Ese convenio cuándo entraría en vigencia? Ese convenio el Intendente lo firmó el primero día de mayo, lo tiene que refrendar el Consejo Municipal, pero antes de refrendarlo lo que está pidiendo el Consejo es poder tener alguna precisión con la concesión, con el concesionario respecto a algunas obligaciones que le cabe a ello.