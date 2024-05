El conmovedor relato de Federico Bal al contar sobre el momento en que se enteró que tenía cáncer

Federico Bal es uno de los actores y conductores más carismáticos de la televisión. En general el hijo de Carmen Barbieri llama la atención por su historial romántico en el que siempre se ve envuelto algunas figuras famosas y genera polémica.

Esta vez, Federico estuvo en el programa de streaming que tiene Ángel de Brito para hablar del momento más difícil de su vida que le tocó vivir cuando tuvo cáncer. Al que pudo vencer después de una larga y dolorosa lucha.

El emotivo recuerdo de Federico Bal sobre el momento que tuvo cáncer

Federico se emocionó hasta las lágrimas al abrir su corazón y contar cómo atravesó esos meses de lucha. Primero reveló como fueron las palabras del médico cuando le dijo lo que tenía: “Los resultados dieron mal, el tumor es maligno, así que me gustaría hablar con vos’. Tenés cáncer, es un bulto grande del que tenemos que empezar a ocupar’”.

“La vida es chiquita. Me pongo a llorar porque... como que ahí encontrás que, de un día para el otro, te pueden decir que todo esto que tenés, puede no estar”, recordó conmovido Fede Bal.

Ante su confesión, Ángel le preguntó: “¿Lo pensaste, firmemente? Dijiste ‘me muero’”. A lo que Fede respondió: “Sí”. “¿Y cómo saliste de ese cuadrado negro de decir ‘me muero, me muero, me muero’? Porque hay que ponerle onda también, ¿no?”, quiso saber el conductor.

“Sí. Primero me fui de un montón de grupos de WhatsApp, que es una cosa buena que siempre me gusta decirlo. Hay que irse. Hay una cantidad de gente que habla de política, de religión, basta”, expresó Fede Bal al recordar el momento en que pasaba su enfermedad.

“Todas esas cosas no sirven. Y estás en la diaria y, a veces, no te das cuenta. Entrás al grupo sin querer porque el dedo se te va solo, ¿viste? Es una mier… que te entra, que te entra, que te entra. Toda una cosa, gente que está enojada en la vida. Y me empecé a ir de los grupos”.