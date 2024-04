Caminata conmemorativa por los 50 años del E.E.M.P.A Nº 1007

La E.E.M.P.A Nº1007 “Libertad” se prepara para realizar este viernes una caminata especial para celebrar su 50º aniversario. La actividad se llevará a cabo a partir de las 20:00 h desde los edificios escolares (sede y anexo) y culminando en Plaza 25 de Mayo.

Una vez en la Plaza central, el personal directivo dará la bienvenida y explicará la dinámica del encuentro. Además, se destinará un momento donde Luciana Segatti, docente de educación física dirigirá una serie de ejercicios de elongación, flexibilidad y movimiento hacia los presentes.

En el transcurso de la jornada, cada asistente podrá realizar una reflexión en un papel sobre el significado de la E.E.M.P.A. en sus vidas, escribiendo una palabra o frase que lo sintetice. Estos mensajes se unirán en una bandera representativa, simbolizando la diversidad de experiencias y vivencias en la comunidad educativa.

Además, se destacará la función del Punto Sano ubicado en la Plaza 25 de Mayo, como un recurso para el bienestar de la comunidad.

La jornada concluirá con palabras emotivas a cargo de Guillermo Navarro, ex-alumno de la institución y también se sumará Clever Marcelino, ex directivo. Finalmente, se realizarán sorteos entre los presentes como parte de los festejos.

Cabe mencionar que la institución ya se encuentra llevando a cabo varias actividades enmarcadas en este aniversario. En principio, se difundió un Concurso para renovar el logo institucional y las próximas semanas se pondrá a disposición un Concurso de Anécdotas Escolares dirigido a estudiantes, ex estudiantes no egresados, egresados, personal docente y no docente, comunidad educativa en general.

Por otra parte, el pasado viernes se realizó un recreo extendido donde los/as presentes pudieron disfrutar del menú de la cantina y de música folklórica a cargo de Lucas Marín (artista local) y Manuel Maldonado, egresado de la EEMPA.