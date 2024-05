Buena jornada para el fútbol femenino juliense

Este domingo en cancha de Bochofilo Bochazo de San Vicente se desarrollaron los encuentros para las categorías sub 12 y sub 16. Las Leoncitas de sub 12 golearon 4 a 0 a Peñarol. En tanto que sub 16 quedó libre en esta 1era fecha. Los goles fueron convertidos por Esmeralda Ali, Marga Zenkluzen (x2) y Joaqui Ordoñez.

En la jornada de este domingo 28 de abril se desarrollo la 1era fecha de fútbol femenino en Libertad de Sunchales. 9 de julio está temporada incorporó a la competencia la categoría sub 10 que hoy hizo su debut cayendo 2 a 1 ante Atlético, el gol juliense lo marcó Esmeralda Ali. La sub comisión y profes felicitan y festejan este logro.

En tanto que la división sub 14 goleó a Lubertad 5 a 1 los goles fueron anotados por Lara Seballos (x2), Joaquina Ordoñez (x2) y Ludmila Fernández.