Gustavo Rodríguez es un vecino rosaleño que desde hace un tiempo vive en la zona de San Cayetano. En la tarde de domingo publicó su dolorosa vivencia, al ver como 3 perros dogo mataban a una de sus mascotas. Rápidamente otros vecinos se solidarizaron con él.

“Hace 45 días, antes de mudarme 3 dogos me mataron a una de mis perras, se hablo con el dueño siendo que no era la primera vez ya que tiene varias denuncias o exposiciones por lo mismo. Los perros dejaron de verse por lo que supuse que los tendría atados o los habría sacrificado hoy mataron a mi otra perra el dolor que siento, la rabia ...el verlo todo y no poder hacer nada”, compartió junto a fotos de y con su perra víctima del ataque.

Pese al dolor de estar atravesando por una vez más por esa vivencia, Gustavo fue a hacer la denuncia, pero se encontró con que las mismas se realizan de lunes a viernes a partir de las 8 horas.

La sensación es la de cualquier persona que atraviesa una situación similar. “No me dieron ni 5 de pelota”, contó a Vía Punta Alta.

Rodríguez relató también que en ocasiones otros animales y aves de corral que posee en su propiedad fueron víctimas de los dogo que pertenecerían al mismo propietario.

En los comentarios de la publicación de Facebook pidieron que se radicara la denuncia, atendiendo que el lugar diariamente es utilizado por muchas personas que residen en la zona, pero también por otras que realizan actividades físicas como caminata, running o ciclismo por rutas y caminos rurales.