Quién sería el tercer eliminado de Gran Hermano 2025 según el oráculo de las encuestas

Gran Hermano 2025 está en su tercera semana con una jugosa placa de nominados. Tras sumos, altercados y tensiones, Brian, Santiago, Andrea, Luz, Sandra, Chiara, Luciana y Jenifer esta a una votación de quedar eliminados.

Esta semana son 8 los nominados para abandonar la casa.

“Santi Del Moro anunció un programa especial para el lunes y una semana distinta”, aseveraron las redes sociales del reality sobre Gran Hermano 2025.

Para saber quién se podría ir de la casa, existen algunas cuentas que lograrían predecir la tendencia. Entre ellas, la cuenta de X (anteriormente conocido como Twitter) TRONK, que reveló la persona que dejará el reality show.

Quién se irá de la casa de Gran Hermano

De acuerdo con la cuenta oficial, Jenifer se iría de la casa con un 73,3%, seguida por Chiara (21,5%), Luz (10,2%), Sandra (8,3%) y Brian: 7,8%. “¿QUIÉN QUERÉS QUE ABANDONE LA CASA? Al ser una placa multitudinaria se divide la encuesta en dos tuits, si no está la opción que querés votar elegí “OTRO” y votá en la encuesta de abajo”, aseveró la red social.

Se vivió un momento tenso en la gala de este martes.

Seguidamente, Fede Bongiorno también hizo una encuesta desde sus redes sociales. Ahí, determinó que nuevamente Jenifer sería la tercera eliminada con un 69,2%. La misma es seguida por Luz (11,9%) y Chiara (7.4%).

Finalmente, Gastón Trezeguet, uno de los analistas más importantes de Gran Hermano 2025, recalcó que la participante de 31 años nuevamente sería eliminada con un 77,2%. Luego de ello estaría Luz (10,2%), Sandra (8,4%) y Chiara (3,2%).

La disputa entre Luz y Carlos de Gran Hermano 2025

Desde otro aspecto, Luz y Carlos tuvieron a una ardua discusión que afectó a toda la casa. Luego de una problemática con una dinámica de grupo, el hermanito apuntó contra la jujeña al punto de llamarla mentirosa.

“Ayer me estabas callando y no me dejas hablar, es una falta de respeto tremendo, lo tuyo y ya un señor adulto”, expresó Luz, a lo que Carlos respondió: “Justamente por eso, sé como tengo que manejarme con la gente”.

Finalmente, tras la discusión con Luz, el exfutbolista sentenció: “Lo que me falta es que esta pen***** me venga a tratar de mentiroso (...) los pibes se me cagaban de risa porque me estaba ninguneando”.