Gran Hermano 2025: el liderazgo más peligroso y una temible sanción que descolocó la casa

La espera terminó. Gran Hermano 2025 regresó a Telefe tras cuatro meses de ausencia. Y a diferencia de la edición anterior, este traerá consigo sumas sorpresas. “Comenzó el juego y se viene un gran debate con nuestros GRANDES analistas (...) A las 22:15hs por Telefe con la conducción de @santidelmoro”, destacaron las redes sociales del reality.

Ahora bien, el regreso del reality representa consigo una nueva etapa de estrategias y eliminaciones. Es por ello que previo a la próxima gala de nominación (que será el 18 de diciembre), se revelaron nuevos beneficios para los líderes de la semana.

Quién es el líder de la semana y cuáles fueron sus beneficios

El pasado 17 de diciembre, los participantes se presentaron a la tercera prueba del líder, que consistía en realizar un amino de colores entre cada “X” sin que se crucen los caminos. Luca, Claudio, Andrea, Sebastián y Ulises quedaron como finalistas. Sin embargo, este último logró llevarse el liderazgo, causando ciertas tensiones.

Con el liderazgo, logró recibir múltiples beneficios: sus votos valdrán el doble que el resto de sus compañeros, deberá fulminar a dos personas y brindarle inmunidad a otro.

La sanción severa a Brian que podría costearle su estancia a la casa

Seguidamente, previo a conocerse el liderazgo en la casa, el Big sancionó a Brian por abrir el kiosco sin autorización. Por esta medida, quedó en placa y no podrá ser salvado por Ulises. “Buenas noches, he advertido que uno de ustedes ha abierto un casillero sin tener permiso (...) esta situación está expresamente prohibida y es por ello que voy a sancionar este accionar. Brian, mi decisión es que a partir de este momento estás en placa y no podrás ser salvado por el líder. Buenas noches”, sentenció Gran Hermano.

Quien obtuvo inmunidad y quiénes quedaron fulminados

Finalmente, Ulises decidió otorgar la inmunidad a Giuliano para evitar que se fuera de la casa, al considerarlo su “hermano”. Mientras tanto, fulminó a Santiago y Andrea, quienes forman parte del mismo equipo. “De él lo esperaba... él está en contra de Santiago. Creo que desde afuera todo se ve”, comentó la hermanita.

Asimismo, Santiago del Moro le comunicó que tenía la posibilidad de autofulminarse. Sin embargo, el cordobés decidió no hacerlo dado que consideraba que se venía probando en placa desde el comienzo del programa.